Công ty Quản lý xác nhận diễn viên Châu Hải My đã qua đời

Diễn viên Châu Hải My. (Nguồn: Công ty Quản lý của Châu Hải My)

Nữ diễn viên Hong Kong Châu Hải My đã qua đời ở tuổi 57.

Sina đưa tin tối 12/12, Đại diện Công ty Quản lý của Châu Hải My cho biết diễn viên qua đời một ngày trước đó vì việc điều trị không hiệu quả.

Người đại diện viết: "Cầu mong thiên đường không có bệnh tật, cầu mong chúng ta gặp lại nhau ở kiếp sau."

Mẹ của Châu Hải My viết trong một thông cáo do công ty quản lý công bố: "Hải My thân yêu, mong con luôn được vui vẻ ở một thế giới khác. Gia đình tự hào về con."

Trước đó, tối 11/12, tin đồn "Châu Hải My qua đời" gây rúng động trên mạng xã hội Trung Quốc.

Châu Hải My được phát hiện ngất tại nhà riêng ở Bắc Kinh, sau đó được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê.

Châu Hải My sinh năm 1966 tại Hong Kong, Trung Quốc. Cô ra mắt lần đầu tiên vào năm 1985 khi tham gia lớp đào tạo nghệ sỹ của TVB và tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên "Dương gia tướng."

Năm 1989, cô nổi tiếng với bộ phim truyền hình "Nghĩa bất dung tình," Ỷ Thiên Đồ Long Ký" 1994 (vai Chu Chỉ Nhược), "Võ Mỵ Nương truyền kỳ."

Đầu những năm 1990, trong 3 năm liên tiếp, Châu Hải My được vinh danh là "Nữ diễn viên được yêu thích nhất Hong Kong. Với đôi mắt đẹp và mái tóc đen dài, cô trở thành hình mẫu "người tình trong mộng" thời bấy giờ.

Châu Hải My từng trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi với tài tử Lữ Lương Vỹ./.