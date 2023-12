Cử tri An Giang kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến giáo dục và đào tạo

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri huyện An Phú. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Ngày 11/12, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và huyện biên giới An Phú sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương thông báo nội dung Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, cử tri của huyện Thoại Sơn và huyện biên giới An Phú ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Kỳ họp.

Cử tri đánh giá Kỳ họp có nhiều đổi mới, theo hướng sát thực tế, phản ánh đúng với tâm nguyện của cử tri; đồng thời đã kiến nghị nhiều nội dung như: Đề nghị Chính phủ và Trung ương có giải pháp giải quyết tình trạng bạo lực học đường; nghiên cứu xuất bản sách giáo khoa điện tử, bộ sách giáo khoa thống nhất dùng chung cho học sinh cả nước; có cơ chế quản lý và giám sát trong đào tạo trình độ Đại học, sau đại học... để dẹp nạn bằng giả tạo sự công bằng trong xã hội, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực; học sinh được mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; việc ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt...

Cử tri kiến nghị Chính phủ, Trung ương quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông kết nối các cửa khẩu của tỉnh An Giang với vùng và cả nước, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu, hội nhập quốc tế; ưu tiên các dự án nhằm ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Theo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, những vấn đề cử tri nêu như biến đổi khí hậu, hạ tầng giao thông, đầu ra cho nông sản, vấn đề y tế, giáo dục... cũng là những trăn trở của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện giám sát trong thời gian tới; ghi nhận những kiến nghị của cử tri và trên từng góc độ công việc sẽ có kiến nghị ở từng diễn đàn phù hợp.

Vui mừng trước những đổi thay của huyện Thoại Sơn và An Phú, Phó Chủ tịch nước khẳng định, hai huyện cũng như tỉnh An Giang tiếp tục là điểm sáng trong phát triển chung của cả nước. Đặc biệt, những phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp đã giúp đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người ở vùng nông thôn đạt cao hơn và bằng với trung bình của tỉnh là 60,5 triệu đồng/năm.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Với lợi thế là những địa phương có thế mạnh trong nông nghiệp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn, lãnh đạo huyện Thoại Sơn và An Phú nói riêng, tỉnh An Giang nói chung cần nắm bắt thời cơ, tận dụng thế mạnh sẵn có, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp để phát triển nhanh, bền vững.

An Giang cần tranh thủ các nguồn lực để phát triển địa phương; đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công, tạo tiền đề phát triển kinh tế, thu hút đầu tư; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã tặng 50 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện biên giới An Phú./.