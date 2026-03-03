Cùng giới trẻ "chạm" vào di sản Châu phê và Mộc bản quý của Việt Nam

Không gian giới thiệu di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu vừa khai mạc chuyên đề “Thưởng lãm Châu phê - Lưu dấu Mộc bản” vào sáng nay, ngày 3/3.