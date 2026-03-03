Cùng giới trẻ "chạm" vào di sản Châu phê và Mộc bản quý của Việt Nam

Văn hóa
Điện ảnh Âm nhạc Thời trang Điểm Nhạc-Phim-Sách Truyền thông
Buổi ra mắt có sự tham gia của phu nhân Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, các em học sinh là con em cán bộ ngoại giao đại sứ quán tại Hà Nội. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Buổi ra mắt có sự tham gia của phu nhân Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, các em học sinh là con em cán bộ ngoại giao đại sứ quán tại Hà Nội. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Với hành trình media đa phương tiện, các em học sinh Nga và công chúng đã được thưởng thức những góc nhìn sinh động và sâu sắc về đời sống cung đình xưa thông quan hai bộ phim tư liệu đặc sắc “Hoàng cung đón Tết” và “Nghệ thuật san khắc mộc bản.” (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Với hành trình media đa phương tiện, các em học sinh Nga và công chúng đã được thưởng thức những góc nhìn sinh động và sâu sắc về đời sống cung đình xưa thông quan hai bộ phim tư liệu đặc sắc “Hoàng cung đón Tết” và “Nghệ thuật san khắc mộc bản.” (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Khu vực “Lưu dấu mộc bản” với sự tham gia sống động của các nghệ nhân từ làng nghề mộc bản Thanh Liễu. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Khu vực “Lưu dấu mộc bản” với sự tham gia sống động của các nghệ nhân từ làng nghề mộc bản Thanh Liễu. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Các nghệ nhân tái hiện trực quan kỹ thuật khắc in mộc bản từng bị thất truyền ở Việt Nam. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Các nghệ nhân tái hiện trực quan kỹ thuật khắc in mộc bản từng bị thất truyền ở Việt Nam. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Công chúng tham quan khu vực "Lưu dấu mộc bản." (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Công chúng tham quan khu vực "Lưu dấu mộc bản." (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Giới trẻ tìm hiểu về kỹ thuật khắc in mộc bản với nghệ nhân từ làng Thanh Liễu. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Giới trẻ tìm hiểu về kỹ thuật khắc in mộc bản với nghệ nhân từ làng Thanh Liễu. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Nghệ nhân làng nghề mộc bản Thanh Liễu giới thiệu về nguồn gốc và hành trình gìn giữ di sản của làng nghề. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Nghệ nhân làng nghề mộc bản Thanh Liễu giới thiệu về nguồn gốc và hành trình gìn giữ di sản của làng nghề. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Với khu vực “Thưởng lãm Châu phê,” các khách mời và công chúng đã được chiêm ngưỡng các phiên bản Châu bản triều Nguyễn với những dòng phê bằng mực son của các bậc Hoàng đế chứa đựng ước vọng về một năm mới “Quốc thái Dân an - Thiên hạ thái bình.” (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Với khu vực “Thưởng lãm Châu phê,” các khách mời và công chúng đã được chiêm ngưỡng các phiên bản Châu bản triều Nguyễn với những dòng phê bằng mực son của các bậc Hoàng đế chứa đựng ước vọng về một năm mới “Quốc thái Dân an - Thiên hạ thái bình.” (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Các phiên bản Châu bản triều Nguyễn với những dòng phê bằng mực son của các bậc Hoàng đế. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Các phiên bản Châu bản triều Nguyễn với những dòng phê bằng mực son của các bậc Hoàng đế. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Công chúng trải nghiệm "bắt thăm" để in ấn triện lên các tấm thiệp Xuân và lưu giữ bản in ý nghĩa làm kỷ niệm. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Công chúng trải nghiệm "bắt thăm" để in ấn triện lên các tấm thiệp Xuân và lưu giữ bản in ý nghĩa làm kỷ niệm. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Tự tay in ấn triện lên tấm thiệp Xuân. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Tự tay in ấn triện lên tấm thiệp Xuân. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Niềm vui ngay khai mạc sự kiện. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Niềm vui ngay khai mạc sự kiện. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Tại khu vực “Lưu dấu mộc bản” còn giúp công chúng hóa thân thành những “nghệ nhân” khi tự tay thực hiện kỹ thuật in dập mộc bản trên giấy dó. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Tại khu vực “Lưu dấu mộc bản” còn giúp công chúng hóa thân thành những “nghệ nhân” khi tự tay thực hiện kỹ thuật in dập mộc bản trên giấy dó. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Và không thể thiếu không gian xin chữ đầu Xuân. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Và không thể thiếu không gian xin chữ đầu Xuân. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cùng giới trẻ "chạm" vào di sản Châu phê và Mộc bản quý của Việt Nam

Không gian giới thiệu di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu vừa khai mạc chuyên đề “Thưởng lãm Châu phê - Lưu dấu Mộc bản” vào sáng nay, ngày 3/3.

Mai Mai
Theo dõi VietnamPlus
#Di sản Châu phê và Mộc bản Việt Nam #Trưng bày kỹ thuật khắc in mộc bản #Lưu giữ di sản văn hóa dân gian #Trình diễn nghệ thuật truyền thống #Tương tác giới trẻ với di sản #Chương trình thưởng lãm Châu phê #Khai mạc sự kiện di sản thế giới #Giao lưu văn hóa Việt - Nga #Tái hiện kỹ thuật khắc in cổ truyền #Không gian giới thiệu di sản lịch sử TP. Hà Nội

Tin liên quan