Vỏ bom, xác máy bay Mỹ ‘nở hoa’ trong trưng bày “Chiến tranh và Hòa bình”

Các đại biểu đặt hoa vào giữa vỏ bom, tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở từ quá khứ đau thương. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Chiều ngày 2/3 tại Bảo tàng Hà Nội, hai không gian sắp đặt mang tên “Chiến tranh và Hòa bình” cùng “Vũ điệu Xuân” đã được giới thiệu tới du khách.

Sự kiện trưng bày mở cửa đúng dịp năm mới Bính Ngọ 2026, thể hiện ước vọng về những khởi đầu tốt đẹp cùng như tinh thần yêu chuộng hòa bình của người Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh thế giới phức tạp và nhiều xung đột.

“Chiến tranh và Hòa bình” là tổ hợp nghệ thuật của cũ và mới, do hai nghệ sỹ Thu Trần và Tây Phong thực hiện. Cụm tác phẩm gồm những mảnh máy bay được treo lơ lửng, những mảnh bom “găm” vào lòng đất, đối lập với những khối cầu mỹ thuật từ giấy dó, giấy dứa và những dải lụa mềm mại.

Nếu một bên là quá khứ với sự hủy diệt, kim loại lạnh và cứng, thì bên còn lại mang sự mềm mại của bao dung, chữa lành và tái sinh của ngày nay. Nghệ sỹ Thu Trần chia sẻ ý tưởng đến khi chị có cơ hội tiếp cận loạt hiện vật. Trong chị trào dâng sự xúc động đặc biệt khi cảm thấy rõ hơn bao giờ hết giá trị của hòa bình.

Những mảnh vỡ máy bay và vỏ bom làm nên không gian sắp đặt nghệ thuật "Chiến tranh và Hòa bình." (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

“Điều khó nhất trong quá trình thực hiện là tìm được cách ứng xử phù hợp với những di vật mang tính lịch sử nặng nề, làm sao để vừa tôn trọng tính nguyên bản, vừa tạo được một cấu trúc thẩm mỹ mới đủ tinh tế để mở ra đối thoại với người xem, đó là sự sinh sôi, được nở hoa và được kết nối giữa quá khứ và hiện tại" nghệ sỹ chia sẻ.

Gần đó, “Vũ điệu Xuân” của Nguyễn Đức Phương (Phương Giò) là không gian nghệ thuật nhiều màu sắc, được tạo nên từ hệ thống roi tuồng và vật liệu tái chế, tạo nên chuyển động mềm mại và nhịp nhàng như mùa Xuân.

Không chỉ là đạo cụ sân khấu, roi tuồng được nghệ sỹ gửi gắm ký phách và tinh thần anh hùng, hình ảnh roi vút lên trời như Thánh Gióng - một biểu tượng của ý chí quật cường và sức mạnh dân tộc.

"Vũ điệu Xuân" của Nguyễn Đức Phương. (Ảnh: Bảo tàng Hà Nội)

Với tên gọi “Vũ điệu Xuân,” tác giả muốn mang đến một “lễ hội sắc màu” với những ước vọng về năng lượng mới và hanh thông. Qua tác phẩm, Nguyễn Đức Phương kỳ vọng công chúng tiếp cận văn hóa dân gian theo tinh thần đối thoại và làm mới, để giá trị truyền thống tiếp tục sống trong đời sống hôm nay.

Đại diện Bảo tàng Hà Nội chia sẻ hai trưng bày với hai sắc thái biểu đạt khác nhau đã tạo nên một chỉnh thể hài hòa, góp phần khẳng định vai trò của Bảo tàng Hà Nội trong việc kết nối di sản với đời sống đương đại, lan tỏa thông điệp về hòa bình, sáng tạo và phát triển bền vững.

“Đây không chỉ là một không gian nghệ thuật mà còn là tuyên ngôn thẩm mỹ của Bảo tàng Hà Nội trong giai đoạn mới, nơi di sản không còn nằm sau tủ kính, trong kho tàng mà được đánh thức qua ngôn ngữ nghệ thuật sáng tạo đương đại khẳng định vai trò bảo tàng là một thiết chế sáng tạo, nơi lưu giữ quá khứ, đồng thời sản sinh giá trị văn hoá mới,” người đại diện nêu.

(Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

