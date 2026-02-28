Văn hóa

Bản tin 'Sao 24h': Hòa cùng nhịp đập sôi động của showbiz Việt và thế giới

Với thời lượng chỉ 5 phút, nên “Sao 24h” sẽ có tiết tấu nhanh, hình ảnh trẻ trung và cách thể hiện gần gũi, phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của khán giả trẻ hiện đại.

Minh Thu
Với tinh thần cập nhật-chính xác-hấp dẫn, “Sao 24h” hứa hẹn trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi tối của khán giả yêu thích lĩnh vực giải trí, đồng hành cùng nhịp đập sôi động của showbiz Việt và thế giới. (Ảnh: VTV)
Đời sống của người nổi tiếng, các nghệ sỹ, ca sỹ, diễn viên… luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Trong bối cảnh thông tin lan tỏa nhanh chóng trên đa nền tảng, khán giả càng cần một nguồn tin chính thống, chọn lọc, cập nhật liên tục và giàu chiều sâu.

Nắm bắt nhu cầu đó, Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số (VTV Digital) - Đài Truyền hình Việt Nam ra mắt bản tin “Sao 24h” trên sóng VTV3 vào lúc 19h55 hàng ngày, bắt đầu từ 1/3.

Không chỉ là một bản tin tổng hợp, “Sao 24h” mang đến các tiểu mục sáng tạo, chuyên biệt.

Trong đó, tiểu mục “Tân binh sáng giá” giới thiệu những nghệ sỹ trẻ, nhân tố tiềm năng đang tạo dấu ấn trong âm nhạc, điện ảnh, thời trang và các lĩnh vực nghệ thuật; “Một phút nói thật” là khoảnh khắc ngắn nhưng giàu cảm xúc, nơi nghệ sỹ trực tiếp chia sẻ suy nghĩ chân thành về một vấn đề đang được quan tâm trong 60 giây; “Kết nối Fandom” ghi nhận những hoạt động ý nghĩa của fandom, đồng thời tạo cầu nối để nghệ sỹ gửi lời tri ân tới những người luôn đồng hành phía sau ánh đèn sân khấu.

bo-ba-mc-sao-24h.jpg
Chương trình có sự góp mặt của bộ ba MC: Ngọc Thịnh, Thái Trang, Châu Khang. (Ảnh: VTV)

Một phần được khán giả trông đợi là “Đằng sau ống kính” - khám phá hậu trường các sản phẩm giải trí: Phim điện ảnh, series truyền hình, MV ca nhạc, show diễn… cùng những câu chuyện nghề, góc nhìn sáng tạo và những chi tiết thú vị ít người biết tới.

Bên cạnh các tiểu mục riêng biệt, “Sao 24h” vẫn bảo đảm vai trò là bản tin cập nhật nhanh và chính thống về: Tin tức điện ảnh, âm nhạc, truyền hình; sự kiện, thảm đỏ, lễ trao giải; xu hướng nổi bật trên nền tảng số; những vấn đề đang được công chúng quan tâm.

Đồng hành cùng khán giả trong bản tin là các biên tập viên trẻ trung, năng động: MC Châu Khang, MC Ngọc Thịnh, MC Thái Trang. Sự góp mặt của bộ ba MC không chỉ tạo nên nhịp điệu tươi mới cho bản tin, mà còn giúp mỗi câu chuyện được truyền tải một cách tự nhiên, mềm mại và giàu chiều sâu./.

