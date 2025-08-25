Hòa nhạc quốc gia 'Điều còn mãi': Cân bằng giữa giải trí, nghệ thuật và hàn lâm

Hoà nhạc quốc gia “Điều còn mãi” sẽ diễn ra vào chiều 2/9 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, vào đúng thời điểm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cách đây 80 năm.

Nhằm mang tới màu sắc mới cho chương trình sau gần 2 thập kỷ tổ chức, “Điều còn mãi” năm nay có nhiều ca sỹ lần đầu tham gia như: Hà An Huy, Đinh Trang, Bạch Trà, Viết Danh, Lương Khánh Nhi, Phan Phúc. Cùng với đó, chương trình đón chào sự trở lại của diva Hồng Nhung, divo Tùng Dương và ca sỹ Lan Anh - những gương mặt quen thuộc của chương trình từ những ngày đầu nhưng vắng mặt các năm gần đây.

Các tiết mục thanh nhạc và khí nhạc được Giám đốc âm nhạc, nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng và VietNamNet tuyển chọn kỹ lưỡng và sắp xếp biểu diễn đan xen với sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời (SSO) dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine.

Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng không chỉ chuyển soạn toàn bộ các tác phẩm của “Điều còn mãi” mà còn lựa chọn các tác phẩm trình diễn có dụng ý theo không gian và thời gian. Đó là một hành trình âm nhạc vinh danh vẻ đẹp của những vùng đất mà đoàn quân giải phóng đã đi qua: “Hướng về Hà Nội,” “Bài ca Hà Nội,” “Gửi em chiếc nón bài thơ,” “Nha Trang mùa Thu lại về,” “Gió lộng bốn phương,” “Sài Gòn đẹp lắm,” “Huế-Sài Gòn-Hà Nội” và “Một vòng Việt Nam.”

Tiết mục chào kết “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” của nhạc sỹ Phạm Tuyên sẽ khép lại hoà nhạc “Điều còn mãi.”

Đây là năm đầu tiên Báo VietNamNet trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo nên Ban Tổ chức chương trình cũng khéo léo đưa vào các yếu tố dân tộc. Ngoài “Sông Đắk Krông mùa Xuân về” do Tùng Dương biểu diễn, chương trình còn mang tới những giai điệu của “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó,” dân ca Chăm Pa Thei Mai, dân ca và nhạc cung đình Huế...

Trở lại chương trình năm nay, ca sỹ Tùng Dương bày tỏ cảm xúc tự hào vì đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới và buổi hòa nhạc diễn ra đúng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Là thế hệ nghệ sỹ sinh ra trong thời bình, Tùng Dương luôn cảm thấy mình phải có trách nhiệm gìn giữ và tiếp quản giá trị của các nghệ sỹ gạo cội đi trước đã đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam cũng như kết nối các nghệ sỹ của thời hiện tại.

“Khi được cất tiếng hát trong ngày trọng đại của đất nước, tôi thấy tự hào hơn bao giờ hết. Tôi hát bằng trái tim của một người yêu nước, luôn muốn dựng xây đất nước, muốn đất nước ngày một phồn thịnh và giàu đẹp hơn,” Tùng Dương tâm sự.

Nghệ sỹ piano Lương Khánh Nhi sẽ trở về từ Mỹ để lần đầu góp mặt trong hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi 2025” với tác phẩm "Sông Lô" cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời. Cô chia sẻ tham gia Điều còn mãi là vinh dự lớn với mình.

Tổng biên tập Báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“'Sông Lô' mang đậm tính biểu tượng về âm nhạc, lịch sử và tinh thần dân tộc Việt Nam. Đưa tác phẩm lên sân khấu giao hưởng vừa là thách thức vừa là cơ hội kể lại câu chuyện quen thuộc bằng ngôn ngữ mới - sự cộng hưởng giữa piano và dàn nhạc,” nghệ sỹ chia sẻ.

Cô đã nghiên cứu kỹ bản gốc, lắng nghe các cách thể hiện khác nhau và trao đổi với nhạc trưởng Olivier Ochanine để giữ nguyên cảm xúc gốc, đồng thời tạo hơi thở mới qua bản phối của nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí, Tổng biên tập Báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá cho hay năm nay có nhiều chương trình ca nhạc, biểu diễn nghệ thuật, do đó Ban Tổ chức đã phải làm việc trong suốt nhiều tháng để xây dựng ý tưởng.

"Chúng tôi nhận thấy cần cân bằng giữa yếu tố mới mẻ, sự mong đợi của khán giả và giá trị hàn lâm. Có những ca khúc rất hào hùng trên sân khấu lớn, nhưng khi đưa vào không gian giao hưởng lại không phù hợp. Vì vậy, chúng tôi phải cân nhắc kỹ, vừa giữ được bản sắc nghệ thuật vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn mà Giám đốc âm nhạc đề ra," Tổng biên tập Nguyễn Văn Bá cho biết./.

