Cung ứng điện dịp Tết: Đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sự cố

Sáng 25/1, (tức 26 Tết), đoàn công tác của Bộ Công Thương do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu đã đến thăm, làm việc và kiểm tra công tác bảo đảm cung ứng điện dịp Tết Nguyên đán 2025. Theo đó, Đoàn công tác đã đến thăm Trạm biến áp 220 kV Tây Hồ; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Gần 9.600 ca trực trong dịp Tết

Báo cáo Đoàn công tác tại Trạm biến áp 220kV Tây Hồ, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc EVNHaNoi cho biết hiện Trạm biến áp 220kV Tây Hồ có 2 máy biến áp công suất 250MVA. Hệ thống điều khiển, bảo vệ của trạm được điều khiển bằng máy tính, có thể điều khiển và vận hành tại chỗ hoặc điều khiển từ xa từ Trung tâm điều khiển của EVNHANOI. Trạm có nhiệm vụ san tải cho các trạm biến áp 220kV Chèm, Thành Công.

“Hiện EVNHANOI có 100% TBA 220kV và 610 TBA 110kV là trạm không người trực, tuy nhiên trong dịp Tết, tổng công ty đã huy động lực lượng vận hành, sửa chữa ứng trực 24/24h. Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, EVNHANOI có gần 9.599 ca trực trực nhằm đảm bảo cấp điện ổn định an toàn cho người dân Thủ đô vui xuân, đón Tết,” Tổng Giám đốc EVNHaNoi cho hay.

EVN ứng trực 24/24h, đảm bảo cung ứng điện dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 EVN chỉ đạo các đơn vị từ nay đến sát Tết tăng cường công tác kiểm tra, rà soát thiết bị, hệ thống truyền tải; chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng để ứng phó và xử lý sự cố nhanh chóng, kịp thời.

Báo cáo của EVN cho thấy thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Chỉ thị số 01/CT-BCT; Chỉ thị 15/CT-BCT của Bộ Công Thương và văn bản số 1876/ĐTĐL-HTĐ của Cục Điều tiết điện lực, EVN đã kịp thời có các văn bản chỉ đạo các đơn vị về công tác đảm bảo điện phục vụ sản xuất cuối năm 2024 và sản xuất, tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Dự báo nhu cầu tiêu thụ điện trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán thấp do hầu hết các phụ tải công nghiệp ngừng/giảm sản xuất. Sản lượng trung bình ngày dự kiến đạt 561 triệu kWh bằng khoảng 73% Atb ngày của tháng 01/2025 (768tr.kWh), bằng khoảng 60% so với ngày làm việc bình thường. Công suất lớn nhất của hệ thống điện (Pmax) là 36.426 MW và Pmin là 16.202 MW (bằng 60% phụ tải ngày làm việc bình thường). Theo đó, các đơn vị trong EVN đã sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ nhân dân cả nước trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

EVN trực 24/24h đảm bảo cung ứng điện. (Ảnh: PV/Vietnam+))

Theo ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVN và các đơn vị đã lập và thực hiện kế hoạch đảm bảo điện cho sản xuất và tiêu dùng, bao gồm phương án đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ, phương thức vận hành hệ thống điện đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, đồng thời, phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng...

Tập đoàn cũng không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố; tổ chức trực tăng cường lãnh đạo, trực vận hành, sửa chữa điện 24/24h trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh...

Thông tin thêm, ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho hay năm nay NSMO được chuyển giao về Bộ Công Thương quản lý, mặc dù có thay đổi về công tác quản lý điều hành nhưng công tác chuyên môn vẫn làm và duy trì tốt. Tất cả các nhà máy, Tổng Công ty truyền tải điện và các Tổng công ty phân phối và các nhà máy ngoài ngành đều chấp hành nghiêm các phương thức vận hành và lệnh điều độ.

Ông An khẳng định, EVN và NSMO sẽ cố gắng tối đa để đảm bảo điện cho dịp Tết. “Đặc biệt ở những địa điểm đông người, bắn pháo hoa, diễn ra các sự kiện lễ hội, ngành điện sẽ theo dõi nghiêm ngặt. Ở những trạm biến áp không có người trực những nơi cần chỉ đạo sẽ được bố trí người trực,” ông Đặng Hoàng An nhấn mạnh.

Cần sẵn sàng đảm bảo an toàn hệ thống điện

Đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong công tác đảm bảo cung ứng điện, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, năm 2024 là năm phụ tải cao nhất từ trước đến nay, thậm chí có những ngày, sản lượng tiêu thụ đạt hơn 1 tỷ KWh. Mặc dù phụ tải tăng đột biến, song trong năm vừa qua, nhất là những tháng cao điểm, EVN và NSMO đã nỗ lực, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng điện của doanh nghiệp và người dân.

Dẫn báo cáo của EVN vào dịp Tết, phụ tải thấp, điện áp cao, cho nên, rủi ro sự cố về hệ thống dễ xảy ra. Mặc dù EVN và NSMO đã có kế hoạch chi tiết, phân ca phân kíp, chuẩn bị vật tư phương tiện tuy nhiên Bộ trưởng lưu ý cần sẵn sàng đảm bảo an toàn hệ thống điện đặc biệt là tại các điện lực địa phương.

“Dịp Tết, ở các địa phương có một số hoạt động vui chơi, bắn pháo hoa, đốt đèn trời, cho nên nguy cơ sự cố về điện rất nhiều. Hay một số tỉnh miền Trung, miền Nam có hoạt động thả diều, cũng xảy ra rủi ro tương tự. Vì vậy, cần chỉ đạo các công ty địa phương lưu ý về vấn đề này nhất là trong dịp Tết,” Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị và nhấn mạnh thêm, tại Hà Nội, do tính chất trong dịp Tết phụ tải thấp, điện áp cao, EVN và NSMO nên ưu tiên huy động nguồn điện nền, thủy điện là chính. Ngoài ra, cần chuẩn bị vật tư, phương tiện thay thế, lên phương án rõ ràng. Sự cố ở đâu, huy động phương tiện vật tư thế nào, để mọi tình huống được xử lý nhanh nhất.

Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ với phương châm tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sự cố lớn mà không kịp thời khắc phục. Sự cố có thể xảy ra nhưng xảy ra rồi thì xử lý kịp thời, đảm bảo, hạn chế thấp nhất phản ứng của người dân trong dịp Tết.

Petrolimex bán hàng xuyên Tết

Cũng trong sáng 25/1, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân dẫn đầu đã đến làm việc và kiểm tra tình hình cung ứng xăng dầu tại cây xăng Nam Đồng (185 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội). Sau kiểm tra, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Ông Đào Nam Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) thông tin, trong 15 ngày đầu tháng 1/2025 Tập đoàn đã thực hiện tạo nguồn và đưa hàng về các kho cảng trực thuộc khoảng 280.000 m3/tấn xăng các loại và 400.000 m3/tấn DO các loại tương đương 70-80% đơn hàng trong tháng để chủ động trong công tác đảm bảo nguồn phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết của nhân dân.

Cùng với chuyển bị nguồn hàng, Tập đoàn cũng đã xây dựng kịch bản, phương án đảm bảo nguồn để ứng phó khi phát sinh tình huống khẩn cấp, đồng thời tổ chức bán xăng dầu phục vụ nhân dân xuyên Tết trên toàn bộ 2.800 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc (duy trì bán hàng như ngày thường)....

“Tập đoàn tổ chức làm việc xuyên Tết trên phạm vi toàn Tập đoàn. Thậm chí, nếu nhu cầu của người dân tăng lên thì cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn sẽ tăng thêm ca, các cửa hàng của Tập đoàn luôn ‘đỏ đèn’ không chỉ ở các thành phố lớn mà cả các vùng sâu, vùng xa để phục vụ nhu cầu của bà con nhân dân,” ông Đào Nam Hải thông tin.

Ngoài ra, Tập đoàn cũng yêu cầu tại các kho xăng dầu bố trí tăng cường lịch trực để phục vụ xuất cấp hàng hóa đồng thời các công ty xăng dầu tăng cường bám sát diễn biến thị trường để có phương án đảm bảo nguồn phù hợp khi có phát sinh bất thường.

Cũng theo ông Đào Nam Hải, những ngày giáp Tết, nhu cầu của người dân thường tăng cao hơn so với ngày thường. Lượng hàng trong tháng 1 và đặc biệt trong những ngày giáp Tết, nhu cầu của nhân dân tăng 20-30% so với những tháng bình thường, những ngày bình thường, do đó, Tập đoàn đã chủ động lượng cung ứng xăng dầu kể cả khâu tạo nguồn, chuyên chở và cả khâu bán hàng, đồng thời, linh hoạt, có sáng kiến cải tiến để làm thêm các luồng, nhằm điều phối giao thông trong khu vực cửa hàng để phục vụ nhân dân được tốt nhất.

Ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đối với các đơn vị trong Tập đoàn để đảm bảo nguồn cung xăng dầu dịp Tết đầy đủ, an toàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng đề nghị Petrolimex lưu ý đảm bảo nguồn cung không thiếu kể cả cục bộ, đơn lẻ.

“Petrolimex là Tập đoàn có thị phần lớn, chiếm khoảng gần 50%, vị trí và vai trò tác động đến sản xuất kinh doanh tác động lớn đến an ninh năng lượng, xăng dầu của cả nước. Năm 2025, Bộ cũng đã tin tưởng và giao chỉ tiêu khá cao cho Tập đoàn. Hướng đến mục tiêu tăng tốc, bứt phá và đột phá, Bộ mong Tập đoàn đạt được và quyết tâm đạt được chỉ tiêu mà Bộ Công Thương đã giao,” Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.