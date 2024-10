Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội

Dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu có tổng mức đầu tư 1.203 tỷ đồng, đã giải ngân được 558,117 tỷ đồng, đạt 46% tổng mức đầu tư. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 5427/UBND-TH ngày 30/9/2024 giao các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các quận, huyện nghiên cứu Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 8/9/2024 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2024 và Công điện hỏa tốc của Thủ tướng Chính phủ để chủ động triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ; kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền.

Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó đối với từng loại thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn, nhất là phương án ứng phó bão, lũ, sạt lở đất, tổ chức giám sát, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn theo quy định; chủ động tổ chức di dời người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai với phương châm tuyệt đối không để người dân nào thiếu chỗ ở, thiếu đói, không để xảy ra dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, không để ảnh hưởng đến việc học hành của các cháu học sinh. Chủ động sử dụng dự phòng ngân sách của địa phương để xử lý ngay những việc cấp bách, nhất là chăm lo đời sống của người dân.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm chủ động triển khai các giải pháp theo quy định của pháp luật và điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thu hút, mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh. Tổ chức tốt các kênh phân phối truyền thống và hiện đại, triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa sản xuất tại địa phương, khai thác tối đa thị trường nội địa nhằm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế trong các tháng cuối năm. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các chính sách, giải pháp về thuế, phí, tiền tệ, thương mại, đầu tư... để thúc đẩy phục hồi nhanh sản xuất kinh doanh, việc làm, sinh kế của người dân, phát triển các ngành, lĩnh vực.

Khu vực biển triển khai Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác đặc biệt về giải ngân đầu tư công do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh làm Tổ trưởng; tham mưu chỉ đạo, phân công rõ cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân chi tiết từng dự án, xem đây là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của các tập thể, cá nhân.

Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp giữa lực lượng chức năng-nhà trường-gia đình trong việc quản lý và giáo dục học sinh về trật tự, an toàn giao thông; chủ động có phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ dịch vụ vận chuyển đưa, đón học sinh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vận chuyển đưa, đón học sinh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị có liên quan có nhiệm vụ chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ, chu đáo các điều kiện cho năm học 2024-2025 (trường lớp học, trang thiết bị, sách giáo khoa, vệ sinh, an ninh, an toàn trường học...); khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ tại các cơ sở giáo dục, bảo đảm nguyên tắc “có học sinh phải có giáo viên đứng lớp” phù hợp thực tiễn và hiệu quả.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tham mưu ban hành và triển khai các kế hoạch thực hiện quy hoạch, xác định rõ nội dung trọng tâm, tiến độ và nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án trong quy hoạch, bảo đảm sát thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn bảo đảm đúng pháp luật, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an thành phố, ủy ban nhân dân các quận ven biển tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo hoàn thành việc rà soát toàn bộ các vụ việc vi phạm khai thác IUU từ sau đợt thanh tra của EC lần thứ 4 đến nay, trước hết tập trung xử lý các vụ việc ngắt, gửi, vận chuyển thiết bị VMS, vượt ranh giới trên biển; môi giới, móc nối, vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài...; tiếp tục điều tra, xác minh, kiên quyết xử phạt dứt điểm các trường hợp vi phạm; dự thảo văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 9/2024.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2024 theo thẩm quyền trong tháng 9/2024; việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn thực hiện theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung rà soát, nghiên cứu, chuẩn bị điều kiện cần thiết và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, nhiệm vụ được giao, nhất là những thẩm quyền, nhiệm vụ mới được bổ sung trong các luật, nghị quyết của Quốc hội, cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù được áp dụng tại địa phương.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an bảo đảm điều kiện hạ tầng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu về an toàn thông tin, an ninh mạng để triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VneID trên toàn quốc từ tháng 10/2024.

Cán bộ tiếp người dân, doanh nghiệp đến làm thủ tục hành chính. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường làm việc trực tiếp với người dân, thực hiện tốt công tác dân vận để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả các quy định của pháp luật để giải quyết các khiếu nại, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân.

Sở Y tế có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sự hài lòng của người dân; tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống các loại dịch bệnh dịp giao mùa Hè-Thu, dịch bệnh lây lan: đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án đầu tư cho y tế dự phòng, y tế cơ sở.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương tham mưu tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn theo thẩm quyền đã được phân cấp và chức năng, nhiệm vụ được giao; khẩn trương tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc trình Hội đồng Nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung các văn bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn theo cơ chế đặc thù đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/1/2024 và quy định hiện hành; tích cực phối hợp, chia sẻ, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để nhân rộng các mô hình hay, quy trình linh hoạt, cách làm sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia./.

