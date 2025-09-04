Đà Nẵng: Sắp xét xử vụ kiện dự án kéo dài gần 20 năm

Ngày 9/9 tới đây, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hành chính liên quan đến việc khiếu nại quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, quyết định giải quyết khiếu nại và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Nguyên đơn trong vụ án là Công ty Cổ phần Sản xuất Đầu tư và Xây dựng Việt Anh (Công ty Việt Anh), có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh; bị đơn là Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Từ chủ trương triển khai dự án đến vướng mắc pháp lý

Theo thông tin từ Công ty Việt Anh, ngày 27/6/2007, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Văn bản số 2239/UBND, chấp thuận địa điểm để Công ty Việt Anh đầu tư xây dựng một dự án văn phòng làm việc, salon ô tô, xưởng may mặc, nhà trưng bày và bán hàng tại số 560 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 23/12/2008, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Do ngân sách địa phương khó khăn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu Công ty Việt Anh tạm ứng hơn 1,1 tỷ đồng để đền bù và hỗ trợ các hộ dân di dời. Công ty Việt Anh đã nộp đủ số tiền này.

Ngày 2/2/2009, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 189/QĐ-UBND, cho phép Công ty Việt Anh thuê 3.025 m² đất tại địa điểm nêu trên. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, mặt bằng chỉ mới được giải phóng một phần, vẫn còn một số hộ dân vẫn còn hợp đồng thuê đất với Công ty Lâm Sản Đắk Lắk (thời gian thuê kéo dài đến năm 2014).

Ngày 6/10/2009, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã quyết định thành lập Hội đồng cưỡng chế lần 1. Đến tháng 7/2010, Hội đồng cưỡng chế lần 2 được thành lập và Ban bồi thường giải phóng mặt bằng tiếp tục bàn giao mặt bằng cho Công ty Việt Anh. Tuy nhiên, Công ty Việt Anh chỉ "tạm nhận bàn giao" và yêu cầu chỉ chính thức nhận khi mặt bằng hoàn toàn sạch.

Ngày 18/11/2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Công ty Việt Anh cam kết tiến độ thực hiện dự án và chứng minh năng lực tài chính. Công ty Việt Anh đã cam kết và cung cấp thư tín dụng từ Sacombank với số tiền 6 tỷ đồng. Đến ngày 15/3/2011, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đắk Lắk và Công ty Việt Anh đã ký hợp đồng thuê đất số 13/HĐ-TĐ

Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng sau, vào ngày 25/4/2011, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk lại có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư, lý do là dự án chậm tiến độ. Sau đó, ngày 12/8/2011, Ủy ban Nhân Dân tỉnh Đắk Lắk có công văn 3943/UBND-CD chấm dứt chủ trương đầu tư dự án.

Ngày 6/12/2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 3137/UBND về việc bãi bỏ Quyết định thuê đất số 189/QĐ-UBND, đồng thời thu hồi 3.025 m² đất thuộc dự án của Công ty Việt Anh, giao cho Ủy ban Nhân Dân thành phố Buôn Ma Thuột quản lý.

Không đồng ý với quyết định này, Công ty Việt Anh đã khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu hủy Công văn số 3943 và Quyết định số 3137. Công ty Việt Anh cho rằng, nguyên nhân dự án bị chậm tiến độ là do chưa được bàn giao đầy đủ diện tích đất 3.025 m², mặt bằng chưa sạch và một số hộ dân chưa nhận bồi thường, chưa chịu di dời.

Công ty Việt Anh cho biết, ngày 2/5/2013, trong khi Tòa đang thụ lý vụ kiện, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk lại tiếp tục ban hành quyết định 811/QĐ-UBND hủy bỏ quyết định 3137 ban hành trước đó.

Ngày 7/6/2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên hủy quyết định 3137 và Quyết định 811 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Khu đất thuộc dự án. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tiếp tục tranh chấp vì Quyết định mới của tỉnh Đắk Lắk

Theo Công ty Việt Anh, sau khi Tòa tuyên án, gần 7 tháng sau, ngày 3/1/2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk bất ngờ ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND, tiếp tục thu hồi 3.025 m² đất thuộc dự án của Công ty Việt Anh, giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột quản lý.

Công ty Việt Anh bất ngờ vì quyết định này và tiếp tục khiếu nại, nhưng tại buổi đối thoại vào ngày 24/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vẫn giữ nguyên quan điểm và đến ngày 8/11/2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 3262/QĐ-UBND về giải quyết khiếu nại và giữ nguyên Quyết định 22.

Ngày 28/10/2020, Công ty Việt Anh nộp đơn khởi kiện ra Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu hủy Quyết định số 22 và 3262 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Việt Anh và tại bản án số 74/2021/HC-ST, Tòa tuyên hủy Quyết định số 22 và 3262 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vào ngày 18/11/2021.

Ngày 27/4/2022, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên phúc thẩm vụ án do có kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Theo Công ty Việt Anh, tại bản án 104/2022/HC-PT, Tòa phúc thẩm bác kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Hội đồng xét xử nhận định, việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thu hồi đất với lý do doanh nghiệp không không đưa đất được thuê vào sử dụng trong 12 tháng liền kể từ ngày nhận bàn giao đất tại thực địa là không phù hợp, bởi khi ký hợp đồng thuê đất, Tỉnh chỉ bàn giao đất trên thực địa nhưng mặt bằng chưa được giải phóng hoàn toàn nên việc Công ty Việt Anh không thể triển khai dự án khi chưa có mặt bằng sạch là có căn cứ. Ngoài ra, việc Ủy ban Nhân dân tỉnh đơn phương thu hồi đất khi hợp đồng thuê đất 50 năm chưa được thanh lý là không đúng quy định, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đến ngày 18/11/2024, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã có Kháng nghị Giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm số 104 và đến ngày 28/3/2025, Hội đồng thẩm phán đã có Quyết định Giám đốc Thẩm và chấp nhận Kháng nghị của Viện, hủy bản án Phúc thẩm số 104 và xét xử lại.

Ngày 1/8/2025, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng đã thụ lý và dự kiến đưa ra xét xử vào ngày 9/9 tới sau khi phải hoãn xét xử vào ngày 22/8/2025./.