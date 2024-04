Đà Nẵng tăng cường hợp tác với các địa phương của Hàn Quốc

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường tiếp ông Lee Dong Hwan, Thị trưởng thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Chiều 17/4, ông Lee Dong Hwan, Thị trưởng thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường cho biết, thành phố được xác định là hạt nhân tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam. Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của thành phố là thủy sản, dệt may, da giày, cơ khí, vật liệu xây dựng, hàng thủ công mỹ nghệ.

Đặc biệt, thành phố tập trung phát triển công nghiệp công nghệ thông tin trở thành một trong những ngành kinh tế chủ lực. Cơ cấu kinh tế của thành phố hướng đến “Dịch vụ-Công nghiệp-Nông nghiệp.”

Đà Nẵng có quan hệ hợp tác với 48 địa phương của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành phố vinh dự được nhận giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam và nhiều giải thưởng khác.

Đà Nẵng đang chú trọng phát triển 5 lĩnh vực mũi nhọn gồm: Du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; Cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistics; Công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp; Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số; Sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp.

Trong thời gian qua, thành phố thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với các địa phương của Hàn Quốc gồm Changwon, Daegu, Hwaseong, Jeju và đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình hợp tác trên các lĩnh vực như: du lịch, đào tạo, trao đổi cán bộ, giao lưu văn hóa; chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực giao thông xanh, thành phố thông minh...

Phó Chủ tịch Trần Chí Cường kỳ vọng sau chuyến thăm, làm việc lần này, hai bên sẽ kết nối, xúc tiến hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như: thu hút các doanh nghiệp Goyang đầu tư vào Đà Nẵng trong các lĩnh vực công nghệ cao (IT, điện tử), hợp tác du lịch MICE; chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và phát triển Khu thương mại tự do... Thành phố Đà Nẵng được định hướng hình thành Khu phi thuế quan và khu thương mại tự do giai đoạn 2021-2030. Trong khi đó, thành phố Goyang cũng phát triển theo hướng Khu kinh tế tự do với cơ chế đặc biệt.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường (phải) tặng quà lưu niệm cho ông Lee Dong Hwan, Thị trưởng thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Thành phố Đà Nẵng và Goyang cũng có nhiều điểm tương đồng trong việc chú trọng phát triển du lịch MICE, thành phố môi trường, thành phố thông minh, đô thị giao thông.

Ghi nhận những ý kiến của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Thị trưởng thành phố Goyang, Lee Dong Hwan cho biết, hai thành phố có rất nhiều điểm tương đồng về du lịch, tự nhiên, môi trường nên thành phố Đà Nẵng thu hút đông khách du lịch Hàn Quốc. Các tiêu chí mà thành phố Đà Nẵng đang hướng đến rất phù hợp với thành phố Goyang, trong đó việc phát triển thành phố thông minh và thành phố sáng tạo là vấn đề được quan tâm và hướng đến mục tiêu phát triển.

Theo ông Lee Dong Hwan, thành phố Goyang có thế mạnh là Trung tâm đổi mới sáng tạo về trí tuệ nhân tạo, rô bốt, du lịch MICE... Để có thể tận dụng các thế mạnh trên nhằm kết nối với thành phố Đà Nẵng, thành phố Goyang đang triển khai hợp tác với các doanh nghiệp trên thế giới để đẩy mạnh phát triển.

Ông Lee Dong Hwan hy vọng trong thời gian tới, hai thành phố sẽ có nhiều quan hệ hợp tác, kết nối cùng phát triển trên nhiều lĩnh vực để nâng tầm quan hệ giữa hai địa phương và hai quốc gia.

Cùng với mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, thành phố Đà Nẵng có nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác với Hàn Quốc. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố có 268 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư 362 triệu USD, xếp thứ 5 về số vốn đăng ký đầu tư trong danh sách 45 vùng, lãnh thổ có dự án đầu tư tại Đà Nẵng.

Năm 2023, xuất khẩu từ Đà Nẵng sang Hàn Quốc ước đạt 45 triệu USD, nhập khẩu ước đạt 65 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chính: sản phẩm may, thủy sản, lọc dầu-lọc gió, cao su thành phẩm, thủ công mỹ nghệ, đồ chơi trẻ em. Các mặt hàng nhập khẩu chính: Nguyên phụ liệu sản xuất cao su, dệt may, sản xuất lọc dầu-lọc gió; hạt nhựa-hạt dẻo; thuốc tây y.

Hàn Quốc là thị trường khách du lịch trọng điểm của thành phố Đà Nẵng. Trong năm 2023, thành phố đón 935.654 lượt khách đến Đà Nẵng, đứng đầu Top Thị trường khách quốc tế đến Đà Nẵng. Đồng thời, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật của Hàn Quốc đã được tổ chức tại Đà Nẵng như Liên hoan phim Hàn Quốc, đoàn nghệ thuật Hàn Quốc đến giao lưu và biểu diễn, Lễ hội ẩm thực Hàn Quốc./.

Truyền thông Hàn Quốc đánh giá Việt Nam là điểm sáng trong lĩnh vực R&D Năm 2019, số lượng nhân sự R&D của LG tại Việt Nam chỉ vào khoảng 200 người, nhưng đến tháng 1/2023, bộ phận R&D tại Việt Nam với khoảng 750 người đã tách cơ chế hoạt động độc lập.