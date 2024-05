Đại biểu Quốc hội: Vụ trẻ tử vong trên ôtô do sự vô trách nhiệm của người lớn

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) cho rằng vụ cháu bé mầm non tử vong do bị bỏ quên trên xe ôtô ở Thái Bình vào ngày 29/5, do sự tắc trách của người lớn, đó là tội ác.