Thí sinh dự thi Tốt nghiệp trung học phổ thông. (Ảnh: TTXVN)

Tính tới chiều 22/7, đã có thêm nhiều trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển năm 2024.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phương thức xét tuyển kết quả thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Theo đó, điểm sàn chương trình đại học chính quy là 23,5 điểm; điểm sàn tuyển sinh các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài là 20 điểm.

Năm nay, trường tuyển sinh 2.300 chỉ tiêu các chương trình đại học chính quy do trường cấp bằng các ngành đào tạo Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển. Các chương trình liên kết do đối tác nước ngoài cấp bằng có 400 chỉ tiêu, với các ngành Quản trị kinh doanh do Đại học Troy (Hoa Kỳ) cấp bằng, Quản trị kinh doanh do Đại học St.Francis (Hoa Kỳ) cấp bằng.

Trường Đại học Sài Gòn xác định điểm sàn cao nhất là 24,5 điểm cho ngành Sư phạm Toán, tăng 1 điểm so với năm ngoái. Điểm sàn cho các ngành còn lại là Sư phạm Tiếng Anh lấy 23 điểm; các ngành Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật nhận hồ sơ từ 18 điểm, còn lại đều lấy 19. Với nhóm ngành ngoài sư phạm, điểm sàn từ 16 đến 21, tương tự năm ngoái.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm sàn nhóm ngành sư phạm và sức khỏe Ngưỡng điểm sàn đối với khối ngành sức khỏe là từ 19 đến 22,5 điểm. Điểm sàn nhóm ngành giáo viên là 17 điểm với hệ cao đẳng và 19 điểm với hệ đại học. Một số ngành sư phạm đặc thù điểm sàn 18 điểm.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có điểm sàn cao nhất là 23 điểm cho các ngành Y khoa và Răng-hàm-mặt, tiếp đó là ngành Y học cổ truyền với 21 điểm. Các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học có cùng mức điểm sàn là 19 điểm. Có điểm sàn thấp nhất là ngành Dinh dưỡng là 18 tuổi.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố mức điểm sàn là 22 điểm các ngành. Đối với các ngành có tổ hợp môn Toán hoặc tiếng Anh tính hệ số 2, các môn khác tính hệ số 1, quy về thang điểm 30 theo công thức: (điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm Toán/tiếng Anh * 2) *3/4 + điểm ưu tiên.

Trường Đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội có điểm sàn là 20 điểm cho các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học; điểm sàn 21 điểm cho ngành Dược học. Có điểm sàn cao nhất là các ngành Y khoa và Răng-hàm-mặt với 22,5 điểm.

Điểm sàn của Trường Đại học Y dược Thái Bình dao động từ 19 đến 22,5 điểm. Điểm sàn Trường Đại học Y Hà Nội từ 19 đến 24 điểm.

Thí sinh lưu ý điểm sàn là ngưỡng điểm đủ điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển. Do trường lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu nên điểm chuẩn thường sẽ cao hơn điểm sàn./.