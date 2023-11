Đại sứ quán Việt Nam tại Israel thăm hỏi sinh viên khu vực miền Nam

Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung (thứ hai, từ phải sang) cùng các cán bộ Đại sứ quán làm việc với lãnh đạo Trung tâm AICAT. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 26/11, sau khi lệnh tạm ngừng bắn giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza có hiệu lực, đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Israel do Đại sứ Lý Đức Trung dẫn đầu đã tổ chức chuyến đi thăm hỏi các tu nghiệp sinh tại Trung tâm Đào tạo Nông nghiệp Quốc tế Arava (AICAT) ở miền Nam Israel.

Đại sứ Lý Đức Trung cho biết mục đích của chuyến đi lần này nhằm nắm bắt các thông tin cụ thể liên quan đến an ninh an toàn của các tu nghiệp sinh Việt Nam; động viên các sinh viên giữ liên lạc với các đơn vị chủ quản ở trong nước và người thân; tuân thủ các yêu cầu của nhà trường về lịch trình làm việc, học tập cũng như các khuyến cáo của chính quyền sở tại để đảm bảo an ninh, an toàn; vững tâm, đề cao tinh thần đoàn kết vượt khó, hỗ trợ nhau để tiếp tục hoàn thành khóa học tập và hướng nghiệp tại Israel.

Trong buổi làm việc, Đại sứ Lý Đức Trung cũng đã trao đổi với trung tâm các biện pháp cụ thể hỗ trợ, đảm bảo an ninh cho các tu nghiệp sinh; đề xuất các biện pháp tăng cường số lượng sinh viên Việt Nam theo học tại trung tâm trong thời gian tới.

Trung tâm AICAT hiện có khoảng 80 tu nghiệp sinh Việt Nam đang theo học, bên cạnh các tu nghiệp sinh đến từ nhiều nước châu Á, châu Phi. Cho đến nay, toàn bộ các tu nghiệp sinh Việt Nam đang theo học tại đây vẫn mạnh khỏe, an toàn.

Em Nguyễn Đình Sang, thực tập sinh tại Trung tâm AICAT, cho biết: "Các sinh viên Việt Nam tại AICAT được phân công thực tập tại 6 nông trang. Từ khi xung đột bùng phát, nhà trường luôn quan tâm, hỏi thăm tình hình an toàn cũng như cuộc sống sinh hoạt của các sinh viên Việt Nam. Nhờ đó, em cũng như các bạn sinh viên đều cảm thấy an tâm."

Bà Hani Arnon, Giám đốc điều hành AICAT, cho biết: "Chúng tôi quan tâm tới sinh viên như các người thân của chúng tôi. Các em là một phần trong cộng đồng ở đây, vì thế khi chúng tôi bảo vệ cộng đồng, chúng tôi cũng bảo vệ các em sinh viên. Chúng tôi hướng dẫn các em cách xử trí khi nghe thấy tiếng còi báo động. Chúng tôi cũng khuyến nghị các em không nên rời khỏi Arava vào thời điểm này vì đây đang là nơi an toàn."

Thời gian qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel liên tục duy trì các đầu mối thông tin với các tu nghiệp sinh thông qua mạng xã hội, tổ chức các buổi họp trực tuyến nhằm cập nhật thông tin tình hình, giúp các em tự đảm bảo an toàn cả về người và tài sản./.