Dàn Hoa hậu, Á hậu Việt Nam mang Xuân yêu thương đến với vùng xa, biên viễn

Gia đình H’Hen Niê tự trồng gạo tặng bà con. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trong không khí Tết đến Xuân về, dàn Hoa hậu, Á hậu Việt Nam tiếp tục mang những món quà ý nghĩa đến với các em nhỏ và đồng bào ở vùng biên viễn xa xôi. Những món quà đặc biệt và ý nghĩa đến đúng thời điểm cận kề năm mới đã khiến người nhận ấm lòng và xúc động.

Gia đình H’Hen Niê tự trồng gạo tặng bà con

H’Hen Niê cho biết cô đã dành toàn bộ lúa gạo do gia đình trồng thu hoạch được ở vụ mùa này cho bà con vùng biên giới hai xã Ia Rvê và Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Từ mùa vụ năm ngoái, gia đình H’Hen Niê đã gieo giống gạo ST25 và chăm sóc để đến Tết có gạo tặng bà con. Thay vì mua gạo làm thiện nguyện, lời hứa mùa vụ đầu tiên tặng gạo nhà trồng cho bà con cuối cùng cũng thực hiện được khiến H’Hen Niê vô cùng hạnh phúc.

Dù bận rộn lịch trình công việc những ngày cuối năm, nhưng H’Hen Niê vẫn sắp xếp thời gian để về quê tặng gạo cho bà con. Cô cùng chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” do Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức, đã đi đến hai xã Ia Rvê và Ia Lốp, huyện Ea Súp thuộc khu vực biên giới. Ngoài thăm hỏi, đoàn còn trao tặng những phần quà Tết ý nghĩa cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách đặc biệt khó khăn.

Niềm vui khi "được cho đi" món quà ý nghĩa của H'Hen Niê. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Riêng H’Hen Niê trao 200 phần quà gồm gạo, sữa, bột giặt do cô và các mạnh thường quân cùng ủng hộ. Cô không quên “khoe” gạo nhà trồng và giới thiệu bố là người trực tiếp chăm sóc để có được những hạt gạo này. Với H’Hen Niê, những chuyến đi thiện nguyện góp phần cho cô thêm sức mạnh và thêm động lực để thực hiện thêm các dự án cộng đồng, xã hội.

H’Hen Niê xúc động chia sẻ sau chuyến đi: “Quà thì H’Hen không có nhiều nhưng mà tình cảm thì lớn lắm. Gạo ST25 do nhà H’Hen trồng. H’Hen xin chúc bà con thật nhiều sức khỏe, bình an và có một cái Tết đủ đầy! Đến tận nơi H’Hen thấy bà con có cuộc sống gặp nhiều khó khăn, vất vả. Có lẽ do địa bàn sát biên giới, điều kiện đất đai không thuận lợi để canh tác, khí hậu khắc nghiệt. ‘Mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt… H’Hen hy vọng bà con nơi đây sẽ nhận được sự chung tay hỗ trợ nhiều hơn trong thời gian tới.”

“Xuân gắn kết, Tết yêu thương”

Á hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Ngọc Hằng cùng Á hậu Trịnh Thùy Linh cùng đồng hành trong chuỗi chương trình "Xuân gắn kết, Tết yêu thương" năm 2024 với hoạt động gói 2.000 chiếc bánh chưng và trao quà đến các em nhỏ vùng cao.

Hai nàng hậu vừa có mặt tại Hà Nội tham gia hoạt động “Gói bánh chưng, Gói trọn yêu thương” tại Trường tiểu học Chu Văn An với 2.000 chiếc bánh chưng xanh cùng các em nhỏ học sinh, sinh viên dưới sự hướng dẫn của các đầu bếp hàng đầu Việt Nam.

Lê Nguyễn Ngọc Hằng mang "Tết yêu thương” tới các em thiếu nhi và những hoàn cảnh khó khăn vùng cao Bắc Kạn. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hoạt động nhằm chuẩn bị cho chuyến thiện nguyện tại huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn với hành trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương” tới các em thiếu nhi và những hoàn cảnh khó khăn vùng cao tại 4 địa điểm trao tặng.

Dù thời tiết lạnh giá với 10 độ tại Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn, cả hai nàng hậu vẫn không ngại khó khăn và tràn đầy năng lượng. Tại điểm đầu tiên của hành trình, hai nàng hậu đã trao tặng các phần quà thiết yếu và áo ấm cho các học sinh của Trường Mầm non, Tiểu học và Trung học phổ thông Hồng Thái.

Ở điểm thứ hai, ngoài tặng quà, Thùy Linh và Ngọc Hằng cùng đoàn tổ chức một bữa cơm đoàn viên Tết sớm cho 500 em học sinh và người dân vùng cao. Sau đó, hai nàng hậu tiếp tục trao quà cho học sinh Trường Tiểu học Khuổi Trà. Và địa điểm cuối cùng trong hành trình là tới đến với các gia đình chính sách, người có công, gia đình và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, hai nàng Á hậu của Hoa hậu Việt Nam 2022 cũng tham gia vào hoạt động trồng hàng nghìn cây hoa ban để tạo thêm cảnh quan thiên nhiên và bảo vệ môi trường ở địa phương; giao lưu lửa trại thanh niên sưởi ấm vùng cao với bà con dân bản và hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” với mong muốn nâng cao nhận thức bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Mang Tết ấm áp đến với các em nhỏ Bắc Kạn. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đây là năm thứ 9 chuỗi chương trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương” được tổ chức với thông điệp “sẻ chia, yêu thương” mang cái Tết ấm áp tình người cũng như hưởng ứng phong trào chăm lo Tết đến với những trẻ em vùng cao. Chương trình do Câu lạc bộ Liên kết Trẻ Việt Nam, Quỹ Cộng đồng Phòng tránh Thiên tai và Câu lạc bộ Tình nguyện Trường Đại học Anh Quốc cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Vẽ tương lai cho mầm non Nam Trà My

Lương Thùy Linh là nàng hậu truyền được nhiều cảm hứng về học tập với nhiều dự án hướng tới học sinh, sinh viên. Miss World Vietnam 2019 đã ấp ủ dự án sơn trường học mang tên Vẽ tương lai.

Dự án sẽ đi qua nhiều ngôi trường khó khăn tại Việt Nam, mang đến “lớp áo” mới cho không gian học tập của các em nhỏ. Lương Thùy Linh cho rằng một không gian mới mẻ sẽ mang đến tinh thần phấn khởi, từ đó thúc đẩy việc học của các em.

Mở đầu cho dự án Vẽ tương lai vào đúng dịp Tết đến Xuân về là hai ngôi trường tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vốn được biết đến là một địa phương vô cùng khó khăn tại Việt Nam. Ở hai điểm trường đầu, Lương Thùy Linh hợp tác thực hiện cùng hoa hậu Hoàng Thanh Nga.

Lương Thùy Linh cùng "Vẽ tương lai" với các em nhỏ Nam Trà My. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hai ngôi trường ấm áp này hiện là nơi theo học của khoảng 63 em học sinh tiểu học và 60 em mầm non. Các em nhỏ là con các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi ngày đều vượt dốc, đi bộ đến trường. Đặc biệt, ngôi trường mà các em theo học có cơ sở vật chất đều đã xuống cấp, vôi tường bong bóc, ẩm mốc…

Tại đây, Lương Thùy Linh cùng êkíp đã cho sơn sửa và trang trí lớp học, sơn mới phòng nghỉ của giáo viên tiểu học, tặng văn phòng phẩm phục vụ cho việc học tập của các em.

Ngoài ra tại điểm trường ông Hà, Lương Thùy Linh cũng quyết định sửa chữa bếp ăn cho học sinh bán trú. Khu vực được dựng lên từ gỗ và mái tôn, qua thời gian sử dụng đã xuống cấp. Hiện tại, việc sửa sang bếp ăn bị trì hoãn do tình hình thời tiết không thuận lợi. Song, Hoa hậu gốc Cao Bằng cho biết sẽ sớm tiếp tục thực hiện dự án trong thời gian tới./.

Lương Thùy Linh cùng các em nhỏ Nam Trà My. (Ảnh: CTV/Vietnam+)