Sáng 19/11, tại Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cánh tả Đức (Die Linke) do Tiến sỹ Theo Glauch, Phó Chủ tịch Liên bang Đảng Die Linke làm Trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 16/11 đến ngày 21/11/2026 và tham dự Đối thoại Chính sách lần thứ 7 với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cùng tham dự buổi tiếp có Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Đảng Cánh tả Đức sang thăm, làm việc ở Việt Nam và đánh giá cao những kết quả tích cực đạt được tại cuộc Đối thoại Chính sách giữa hai Đảng.

Nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh thế giới biến đổi nhanh chóng, bất định và Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã chia sẻ những nội dung cốt lõi về chặng đường 40 năm đổi mới cũng như bước chuyển chiến lược hướng tới mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời đẩy mạnh cải cách, tinh gọn bộ máy hành chính, giảm tầng nấc trung gian, tinh giảm từ 63 tỉnh, thành phố xuống 34 tỉnh, thành phố, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để tối ưu hóa hiệu lực quản trị quốc gia. Đi đôi với mục tiêu tăng trưởng hai con số, Việt Nam luôn kiên định định hướng xã hội chủ nghĩa, giải quyết hài hòa các vấn đề văn hóa, xã hội, môi trường và thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng đối ngoại Đảng - một trong ba trụ cột ngoại giao cùng với ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn cho biết Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tập trung triển khai ba kênh hợp tác quan trọng gồm trao đổi lý luận và chiến lược; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; hợp tác nghiên cứu học thuật thông qua các hội thảo, tọa đàm phối hợp với Quỹ Rosa Luxemburg (một trong 6 quỹ chính trị lớn của Cộng hòa Liên bang Đức).

Chia sẻ về công tác phát triển Đảng trong thế hệ trẻ, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bồi dưỡng lực lượng thanh niên trí thức, công nhân công nghệ cao, nâng cao năng lực làm chủ không gian số và phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên tại cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tại buổi tiếp, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chào mừng Đoàn đại biểu Đảng Cánh tả Đức dự Đối thoại chính sách lần thứ 7, đánh giá cơ chế đối thoại chính sách giữa hai Đảng là kênh hợp tác quan trọng phục vụ trực tiếp công tác hoạch định đường lối, chiến lược.

Phân tích những thách thức toàn cầu hiện nay như sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn hay tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi cấu trúc việc làm, nhà ở và nhập cư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao Đảng Cánh tả Đức trong việc thể hiện rõ sự quan tâm đối với người lao động.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đề xuất chủ đề cho cuộc Đối thoại chính sách lần thứ 8 sắp tới tại Berlin (Đức) tập trung thảo luận về "giai cấp công nhân trong thời đại số," mối quan hệ giữa tư bản và lao động trong "chủ nghĩa tư bản kỹ thuật số," các chuyển đổi mang tính thời đại cũng như vai trò của các tổ chức thanh niên.

Các đại biểu dự buổi tiếp chụp ảnh chung. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tại cuộc tiếp, Tiến sỹ Theo Glauch bày tỏ niềm xúc động trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu Đảng Cánh tả Đức đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng cao đẹp của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và lấy con người làm trung tâm.

Trưởng đoàn Đảng Cánh tả Đức đánh giá cao ý nghĩa của cuộc Đối thoại Chính sách lần thứ 7 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 15 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức, đồng thời bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước tốc độ phát triển kinh tế và những bước tiến cải cách hành chính tại Việt Nam.

Tiến sỹ Theo Glauch khẳng định, hai Đảng có nhiều điểm đồng về lý tưởng, cùng đứng trước các thách thức của thế kỷ 21 trong việc đảm bảo quyền lợi giai cấp công nhân, gắn kết phát triển kinh tế với công bằng xã hội và giữ vững hòa bình thế giới.

Thông tin thêm về sự phát triển của Đảng Cánh tả Đức với sự gia tăng mạnh mẽ của các đảng viên trẻ và sự ủng hộ của cử tri từ 18 đến 30 tuổi, Tiến sỹ Theo Glauch nhất trí phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị chu đáo cho cuộc Đối thoại Chính sách lần thứ 8 tại Berlin, góp phần đưa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng và nhân dân hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả./.

Đối thoại Chính sách lần thứ 7 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cánh tả Đức Hai bên đã phân tích định hướng chiến lược phát triển của Việt Nam sau Đại hội XIV cùng bức tranh phát triển của lực lượng cánh tả và sự phục hồi vị thế của Đảng Die Linke tại Đức.