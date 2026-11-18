Ngày 18/11, tại Hà Nội, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cánh tả Đức (Die Linke) phối hợp tổ chức Đối thoại Chính sách lần thứ 7.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 16/11 đến ngày 21/11/2026 của Đoàn đại biểu Đảng Cánh tả Đức do Tiến sỹ Theo Glauch, Phó Chủ tịch Liên bang Đảng Die Linke làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự đối thoại do Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn.

Sự kiện diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức (2011-2026). Trong 15 năm qua, quan hệ giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư đến giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và giao lưu nhân dân; trong đó Đức là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Âu và Việt Nam đóng vai trò tích cực thúc đẩy hợp tác giữa Đức với khu vực Đông Nam Á.

Trên nền tảng đó, cơ chế đối thoại thường kỳ giữa hai Đảng tiếp tục khẳng định vai trò là kênh trao đổi lý luận và thực tiễn thẳng thắn, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai quốc gia.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn đối thoại, Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi nhấn mạnh sự kiện diễn ra vào thời điểm quan trọng khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình thế giới biến đổi nhanh chóng, sâu sắc và phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số đang đặt ra những thách thức mới về việc làm, phân phối thu nhập, bất bình đẳng và an sinh xã hội, Trưởng đoàn Việt Nam cho rằng hai Đảng dù hoạt động trong điều kiện lịch sử, chính trị, kinh tế và xã hội khác nhau nhưng đều chia sẻ những quan tâm chung về hòa bình, tiến bộ xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, giảm bất bình đẳng và phát triển bền vững.

Trưởng đoàn Việt Nam khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam nhất quán ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của các quốc gia.

Trong bối cảnh thế giới ngày càng phức tạp, đối thoại và hợp tác trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng sự khác biệt càng trở nên cần thiết. Việc tăng cường trao đổi giữa các chính đảng không chỉ giúp nâng cao hiểu biết về quan điểm, chính sách của mỗi bên, mà còn góp phần thúc đẩy những giá trị chung về hòa bình, tiến bộ xã hội và phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của phía Việt Nam và gửi lời chào từ lãnh đạo Đảng Cánh tả Đức, Tiến sỹ Theo Glauch, Trưởng đoàn Đảng Cánh tả Đức nhấn mạnh truyền thống đoàn kết gắn bó lâu đời giữa hai dân tộc cũng như các hoạt động đối thoại cấp cao gần đây, tiêu biểu là cuộc trao đổi diễn ra ngày 18/6/2026 giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow nhằm củng cố tin cậy chính trị giữa hai nước.

Đánh giá cao thành tựu 40 năm Đổi mới và tầm nhìn chiến lược của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiến sỹ Theo Glauch chia sẻ ấn tượng thực tế trong chuyến thăm tỉnh Bắc Ninh trong khuôn khổ chuyến công tác và khẳng định hai Đảng tuy ở hai bối cảnh khác nhau nhưng cùng chung sứ mệnh thúc đẩy phát triển kinh tế để mang lại sự phồn vinh xã hội cho toàn thể nhân dân chứ không chỉ cho một nhóm nhỏ.

Trước những thách thức toàn cầu từ sự tập trung quyền lực kinh tế-công nghệ và nguy cơ chạy đua vũ trang tại châu Âu, Đảng Cánh tả Đức coi trọng mục tiêu hòa bình, giải trừ quân bị và bảo đảm công bằng xã hội cho thế hệ trẻ.

Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi và Tiến sỹ Theo Glauch tại buổi đối thoại. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tại hai phiên làm việc toàn thể, các đại biểu đã tập trung trao đổi sâu sắc về năm nhóm chủ đề trọng tâm của cuộc đối thoại. Hai bên đã phân tích định hướng chiến lược phát triển của Việt Nam sau Đại hội XIV cùng bức tranh phát triển của lực lượng cánh tả và sự phục hồi vị thế của Đảng Die Linke tại Đức.

Về cải cách hành chính và hoàn thiện thể chế quản trị quốc gia, các đại biểu dự đối thoại đã chia sẻ bài học về tinh gọn bộ máy, phân cấp, phân quyền, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và chuyển đổi số khu vực công ở Việt Nam, gắn với kinh nghiệm quản trị đa cấp liên bang tại Đức.

Đối với diễn biến chính trị toàn cầu, hai bên khẳng định hòa bình là điều kiện tiên quyết của mọi chương trình phát triển và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế.

Ở chủ đề an sinh xã hội và nhà ở xã hội, các đại biểu đi sâu thảo luận về chính sách bảo đảm an sinh bao trùm, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, phát triển nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm cảnh báo về nguy cơ thương mại hóa nhà ở. Về công tác tổ chức Đảng, xây dựng thể chế nội bộ và hợp tác quốc tế, hai bên nhấn mạnh yêu cầu giữ vững nguyên tắc tổ chức, phát huy dân chủ nội bộ và bảo đảm mối liên hệ mật thiết, thường xuyên với người lao động.

Phát biểu kết luận đối thoại, Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi đã đúc kết 3 vấn đề lý luận cốt lõi mà hai bên cần tiếp tục phối hợp nghiên cứu, bao gồm mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội trong bảo đảm công bằng và an sinh xã hội; tác động của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đến việc làm, phân phối thu nhập và quan hệ lao động; phương thức hoạt động của chính đảng trong môi trường truyền thông số trước sự trỗi dậy của các khuynh hướng cực hữu, dân tộc chủ nghĩa.

Trên cơ sở đó, Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi đề xuất 4 hướng hợp tác cụ thể trong thời gian tới như: đẩy mạnh trao đổi thường xuyên về nghiên cứu lý luận và chính sách giữa Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam với các cơ quan nghiên cứu của Đảng Die Linke và Quỹ Rosa Luxemburg; tổ chức hội thảo chuyên đề định kỳ.../.

Trao đổi lý luận lần thứ 11 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức Ngày 24/9, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành Trao đổi lý luận lần thứ 11 với Đảng SPD tại Đức, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược hai nước.