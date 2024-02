Đạo diễn đoạt Cành cọ Vàng Kore-eda sẽ đến LHP Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh

Đạo diễn Hirokazu Kore-eda. (Ảnh: Mubi)

Đạo diễn Hirokazu Kore-eda, tác giả phim thắng Cành Cọ Vàng "Shoplifter" sẽ đến và giao lưu với khán giả Việt Nam trong khuôn khổ Liên hoan Phim Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất.

Cụ thể, đạo diễn sẽ tham gia chương trình Tiêu điểm Đạo diễn (Directorial Symphony). Liên hoan phim sẽ vinh danh những cống hiến của ông qua chương trình này đồng thời chiếu một số tác phẩm tiêu biểu.

Hirokazu Kore-eda sinh năm 1962 tại Tokyo, hiện là một trong những đạo diễn Nhật Bản nổi tiếng hàng đầu thế giới. Những câu chuyện của ông thoạt nhìn tưởng như giản dị, nhẹ nhàng nhưng gây tác động sâu sắc, xoáy vào các vấn đề nhức nhối ở Nhật Bản với con mắt không phán xét.

"Điểm danh" loạt phim được tán dương tại Cannes 2023 sẽ ra mắt ở VN Sẽ có 3 bộ phim được công chiếu trong các tháng 7-8-10 tới đây, trải rộng từ phim Việt hiếm hoi đoạt giải cao tại Cannes đến các tên tuổi lớn như Hirokazu Koreeda của Nhật và Martin Scorsese của Mỹ.

Kore-eda bắt đầu sự nghiệp ở vị trí trợ lý đạo diễn. Ông sớm gây chú ý sau đó, khi có phim dài đầu tay "Maborosi" (1995) thắng giải Osella Vàng cho quay phim và trực tiếp tranh giải Sư tử Vàng (giải cao nhất) tại Liên hoan Phim Venice.

Nhiều phim khác của ông cũng “rinh” về các giải thưởng lớn như "Like father như son" (tạm dịch: Cha nào con nấy, 2013) giành giải của Ban giám khảo, "Nobody knows" (tạm dịch: Không ai biết, 2004) và "Broker" (Người môi giới, 2022) đều giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan Phim Cannes cùng hàng loạt giải thưởng khác.

"Monster" của Kore-eda khai thác sự xa lánh, cách biệt. (Ảnh từ phim)

Ra mắt năm 2018, "Shoplifter" (Kẻ trộm siêu thị) là câu chuyện về một gia đình chuyên trộm cắp vặt để sống sót qua ngày, được nhận xét là một trong những trải nghiệm điện ảnh xúc động nhất trong năm đồng thời gửi đi thông điệp về ý nghĩa thật sự của một gia đình.

Gần đây nhất trong 2023, phim “Monster” (Quái vật) của ông thắng giải kịch bản và hạng mục Queer Palm (dành cho phim có chủ đề liên quan đến LGBT), cũng ở liên hoan này. Phim khai thác chủ đề phân biệt đối xử, bị xã hội xa lánh, cách biệt và khiến khán giả tự vấn: Ai mới là quái vật thật sự?

Chương trình Tiêu điểm Đạo diễn được dự kiến tổ chức thường niên, thuộc khuôn khổ Liên hoan Phim Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City International Film Festival - HIFF), nhằm vinh danh các tên tuổi lớn của thế giới. Đây cũng hứa hẹn là cơ hội giao lưu đầy giá trị cho giới yêu điện ảnh trong nước.

HIFF lần thứ nhất diễn ra từ ngày 6-13/4/2024 với nhiều hoạt động đa dạng. Sự kiện hứa hẹn thu hút một số tên tuổi lớn của quốc tế và trong khu vực. Chủ tịch danh dự của HIFF là ông Kim Dong-ho, cha đẻ Liên hoan Phim Quốc tế Busan. Ông đóng vai trò cố vấn cho sự kiện./.