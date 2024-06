Sao Hollywood Cate Blanchett có phim dự Liên hoan phim Đà Nẵng

Cate Blanchett và diễn viên trẻ Aswan Reid tái hiện bức điêu khắc Đức mẹ sầu bi trong phim. (Ảnh từ phim)

Trong lần tổ chức thứ 2, Liên hoan Phim Đà Nẵng DANAFF tiếp tục có sự góp mặt của các tác phẩm nổi bật từ khắp châu Á và châu Đại Dương. Một trong số đó là bộ phim “Cậu bé lạ kỳ” (The New Boy, phim Australia) có Cate Blanchett đóng chính và đồng sản xuất.

“Cậu bé lạ kỳ” lấy bối cảnh Australia năm 1940. Giữa đêm khuya khoắt, một cậu bé mồ côi người thổ dân (Aswan Reid) xuất hiện trước một tu viện hẻo lánh. Người điều hành nơi đây là sơ Eileen do Cate Blanchett thủ vai.

Với cơ sở niềm tin khác nhau giữa Eileen (một tu sỹ ly giáo) và cậu bé, mâu thuẫn bắt đầu nhen nhóm. Việc cậu sở hữu một sức mạnh siêu nhiên kỳ bí cũng trở thành mối đe dọa với giáo phái tại tu viện. Càng lúc, cậu bé càng bị đẩy đến gần ranh giới của sống chết, buộc phải đấu tranh để sinh tồn.

Ra mắt lần đầu tại Liên hoan Phim Cannes năm 2023, "Cậu bé lạ kỳ" từng tranh giải Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo) - hạng mục tìm kiếm góc nhìn nghệ thuật mới, phản ánh sự thay đổi trong cách thể hiện điện ảnh qua các năm.

Warwick Thornton. (Ảnh: Getty Images)

Warwick Thornton (sinh năm 1970) là nhà làm phim người Australia. Với "Cậu bé kỳ lạ," ông kiêm nhiệm vị trí đạo diễn, biên kịch và đạo diễn hình ảnh.

Warwick là chủ nhân giải thưởng Camera d’Or (Camera vàng), Liên hoan Phim Cannes năm 2009 với “Samson and Delilah.” Đây cũng là một tác phẩm mang chủ đề Kitô giáo và cuộc sống của người dân bản địa Australia, từng thắng giải phim hay nhất tại Giải thưởng Màn ảnh Châu Á-Thái Bình Dương (Asia Pacific Screen Awards) và nhiều giải thưởng khác.

Đạo diễn 54 tuổi được đánh giá cao về cách thể hiện trong điện ảnh. Nhà phê bình David Stratton - cựu giám đốc Liên hoan Phim Sydney nhận xét Warwick là "một trong những nhà làm phim vĩ đại nhất của Australia,” còn Cate Blanchett khen ông là "người kể chuyện bằng hình ảnh xuất sắc nhất."

Cate Blanchett. (Ảnh: Shutterstock)

Cate Blanchett sinh năm 1969, là một nữ diễn viên và nhà sản xuất Australia. Bà nổi danh qua những phim như “Dị nhân Benjamin” (The Curious Case of Benjamin Button), loạt phim “Chúa tể những chiếc nhẫn” (The Lord of the Rings), “Elizabeth,” “Tar” và “Carol.”

Năm 2008, nữ diễn viên được khắc tên trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Bà có thành tích từng thắng 3 giải Screen Actor Guild (do Nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh trao), 3 giải Quả cầu Vàng (Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood trao), 3 giải BAFTA (Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc), 2 giải Oscar và nhiều giải thưởng khác./.

Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng năm nay diễn ra từ ngày 2-6/7, thu hút dàn ban giám khảo lớn trong giới nghệ thuật điện ảnh như các đạo diễn Đới Tư Kiệt, Quan Cẩm Bằng, Tổng thư ký Liên minh điện ảnh châu Á Lorna Tee… và một số cái tên Việt Nam đáng chú ý gồm Nghệ sỹ Nhân dân Lê Khanh, nữ diễn viên Trần Nữ Yên Khê, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, đạo diễn Hà Lệ Diễm…

