Bộ phim "Inside Out 2" chạm mốc 1 tỷ USD tại phòng vé toàn cầu

"Inside Out 2" (Những mảnh ghép cảm xúc 2) đã trở thành bộ phim đầu tiên của năm 2024 chạm mốc 1 tỷ USD tại phòng vé toàn cầu, sau khi có thêm 57,4 triệu USD từ các rạp chiếu Bắc Mỹ trong tuần qua.

Theo Variety, sau 19 ngày phát hành, "Inside Out 2" thu về 469,3 triệu USD ở Bắc Mỹ và 545,5 triệu USD tại thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 1,015 tỷ USD.

Đây là một trong 11 phim hoạt hình gia nhập câu lạc bộ tỷ USD (8 trong số đó là phim của Disney) và là tác phẩm đạt được cột mốc này nhất so với bất kỳ bộ phim hoạt hình nào trong lịch sử.

Khi ra rạp vào ngày 14/6, tác phẩm mới nhất do hãng Pixar (một công ty con của Disney) phát hành đã vượt kỳ vọng với 151 triệu USD ở Bắc Mỹ và vượt qua "Dune: Part 2" (711 triệu USD) để trở thành phim có doanh thu mở màn lớn nhất năm. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên ra mắt trên 100 triệu USD kể từ tháng 7/2023.

"Inside Out 2" liên tiếp giữ ngôi vương trên bảng xếp hạng phòng vé, trở thành phim có doanh thu cao nhất tại Bắc Mỹ và toàn cầu năm 2024.

Đầu tuần này, tác phẩm vượt qua tổng doanh thu của bộ phim gốc "Inside Out" (phát hành năm 2015, đạt doanh thu 859 triệu USD).

Trở lại sau 9 năm kể từ thành công của phần phim gốc, cô bé Riley trong "Inside Out 2" lúc này bước sang tuổi 13, có nhiều thay đổi về tâm sinh lý của tuổi dậy thì.

Khi Riley chuyển trường, những cảm xúc cãi vã về cách điều khiển tâm trạng của chủ nhân. Bên cạnh vui vẻ, buồn bã, giận dữ, sợ hãi, và chán ghét, một loạt cảm xúc mới như lo âu, ghen tị, xấu hổ và chán nản đã xuất hiện.

Có thể nói đây là một chiến thắng dành cho hãng Pixar sau nhiều năm chật vật ngoài phòng vé. Sau khi những bộ phim như "Turn Red," "Soul," "Luca," "Lightyear" và "Elemental" gây thất vọng cho người hâm mộ, "Inside Out 2" được coi là "bàn đạp" để Pixar trở lại cuộc đua điện ảnh và tiếp tục với những bộ phim ăn khách khác.

Thành tích của "Inside Out 2" đáng chú ý trong bối cảnh doanh thu toàn cầu sụt giảm. Phòng vé Bắc Mỹ đang gặp khó khăn trong việc phục hồi sau đại dịch. Các cuộc đình công của biên kịch và diễn viên khiến việc sản xuất, phát hành phim bị trì hoãn, các rạp chiếu phim có ít tác phẩm công chiếu.

Một số chuyên trang điện ảnh nhận định dự án thắng lớn do nội dung hấp dẫn với mọi lứa tuổi. Phim nói lên mong muốn hòa nhập, được công nhận, khuyến khích người xem hãy trải nghiệm và sửa sai, đồng thời trân trọng những điều không hoàn hảo.

Bên cạnh nội dung sâu sắc, "Inside Out 2" còn nhận được nhiều lời khen nhờ phần hình ảnh sống động, cùng âm nhạc ấn tượng.

Trên trang Rotten Tomatoes, tác phẩm nhận số điểm đánh giá tích cực 92% từ giới chuyên gia và 98% từ khán giả đại chúng.

Theo tạp chí Time, độ tuổi xem nhiều nhất trong tuần mở màn là dưới 12 tuổi (23%), 18% khán giả ở độ tuổi từ 18 đến 24 và 19% từ 25 đến 34 tuổi.

Danh sách các bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ trong tuần qua:

1. Inside Out 2 - 57,4 triệu USD

2. A Quiet Place: Day One - 53 triệu USD

3. Horizon: An American Saga-Chapter 1 - 11 triệu USD

4. Bad Boys: Ride or Die - 10,3 triệu USD

5. Kalki 2898 AD - 5,4 triệu USD

6. The Bikeriders - 3,3 triệu USD

7. The Garfield Movie - 2 triệu USD

8. Kingdom of the Planet of the Apes - 168,1 triệu USD

9. Jatt & Juliet 3 - 1,5 triệu USD

10. Kinds of Kindness - 1,5 triệu USD./.