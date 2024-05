"Những người bạn tưởng tượng" khuấy động phòng vé Bắc Mỹ

Theo số liệu thống kê của Exhibitor Relations, bộ phim "IF" của hãng Paramount Pictures là bộ phim ăn khách nhất tuần qua tại Bắc Mỹ, thu về ước tính 35 triệu USD từ 4.041 rạp chiếu.

Bộ phim hài giả tưởng này cũng thu về khoảng 20 triệu USD từ 56 thị trường ngoài Bắc Mỹ, qua đó nâng tổng doanh thu ra mắt trên toàn cầu khoảng 55 triệu USD.

Nhà phân tích David A. Gross của công ty nghiên cứu thị trường giải trí Franchise Entertainment Research đánh giá: “Đây là thành tích mở màn tốt đối với thể loại phim kết hợp giữa người thật đóng/hoạt hình.”

"IF" (tựa chiếu tại Việt Nam: "Những người bạn tưởng tượng") là một bộ phim phiêu lưu kỳ ảo đầy màu sắc, đưa khán giả vào thế giới tưởng tượng của trẻ thơ.

Phim xoay quanh cô bé Bea 12 tuổi, với khả năng đặc biệt: nhìn thấy những người bạn tưởng tượng của mọi người.

Kịch bản phim được đạo diễn John Krasinski xây dựng khéo léo, phù hợp cho cả khán giả nhí và người trưởng thành.

Trẻ em sẽ bị cuốn hút vào thế giới đầy màu sắc và những cuộc phiêu lưu thú vị của Bea cùng những người bạn tưởng tượng có tạo hình độc đáo như chú chuột ảo thuật gia, kẹo dẻo biết nói hay quái vật lông lá màu tím.

Trong khi đó, người trưởng thành sẽ tìm thấy trong bộ phim này những bài học sâu sắc về tuổi thơ, về việc khi lớn lên, con người dần đánh mất đi sự hồn nhiên, mơ mộng và những điều tuyệt vời trong trẻo từng hiện hữu trong tâm trí.

Phim khéo léo lồng ghép thông điệp về việc trân trọng tuổi thơ, giữ gìn sự sáng tạo và kết nối với "đứa trẻ bên trong" của mỗi người.

"IF" nhắc nhở chúng ta rằng dù trưởng thành, chúng ta vẫn có thể lưu giữ những điều đẹp đẽ của tuổi thơ và đôi khi, việc kết nối lại với những ký ức ấy là liều thuốc tinh thần quý giá giúp chúng ta vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Cailey Fleming đã thể hiện xuất sắc vai diễn Bea - một cô bé thông minh, dũng cảm và giàu lòng trắc ẩn. Cô bé diễn tả cảm xúc chân thật qua từng ánh mắt, nụ cười và cả những giọt nước mắt.

Ryan Reynolds trong vai Cal - người dẫn dắt câu chuyện, cũng để lại ấn tượng sâu sắc với lối diễn hài hước, duyên dáng và đầy cảm xúc.

Sự kết hợp ăn ý giữa hai diễn viên chính đã tạo nên sức hút cho bộ phim. Bên cạnh đó, dàn diễn viên phụ cũng góp phần tạo nên sự hài hước, dí dỏm cho bộ phim, đặc biệt là những phân cảnh tương tác giữa Cal và những người bạn tưởng tượng.

"IF" có kỹ xảo được đầu tư kỹ lưỡng, mang đến cảm giác chân thật và sống động. Bối cảnh phim đa dạng, từ những khu rừng rậm rạp đến thành phố hiện đại, tạo nên sự phong phú cho thị giác của người xem.

Âm nhạc trong phim cũng là một điểm cộng lớn, với những giai điệu vui tươi, trong trẻo, góp phần tạo nên không khí vui nhộn, ấm áp cho bộ phim. Hiệu ứng âm thanh được sử dụng hiệu quả, mang lại cảm giác chân thật trong từng phân cảnh, đặc biệt là trong những phân cảnh hành động, phiêu lưu.

Đạo diễn John Krasinski chia sẻ ý tưởng thực hiện bộ phim này bắt đầu từ việc ông chứng kiến thế giới tuyệt vời trong trí tưởng tượng thời thơ ấu của các con.

Ông cho biết: "Tôi nghĩ mình cần phải làm một bộ phim cho bọn trẻ. Tôi rất say mê thế giới mà 2 cô con gái bé nhỏ của mình tự tạo ra. Chúng tự chơi đùa và rõ ràng là đang đắm chìm trong trí tưởng tượng, cho dù đó là trò chơi, hay sáng tác mỹ thuật. Chúng bước vào một thế giới riêng tư mà tôi ước mình có thể ghé thăm. Bước chân vào thế giới tươi sáng của "IF" đồng nghĩa với việc bước vào thế giới kỳ thú của tâm lý trẻ thơ."

Ông Chris Aronson - người đứng đầu hệ thống phân phối nội địa của Paramount - khẳng định: “Rất nhiều các gia đình đã đến rạp xem phim và họ yêu thích bộ phim này."

Khán giả đã tặng cho phim điểm A trên trang tổng hợp đánh giá CinemaScore và Paramount coi đây là màn ra mắt thành công, đồng thời cũng rất lạc quan về sức hút của bộ phim trong bối cảnh mùa Hè thực sự bắt đầu đối với trẻ em ở độ tuổi đi học.

Dưới đây là Top 10 phim ăn khách nhất tuần qua tại Bắc Mỹ:

1. IF - 35 triệu USD

2. Kingdom of the Planet of the Apes - 26 triệu USD

3. The Strangers - Chapter 1 - 12 triệu USD

4. The Fall Guy - 8,5 triệu USD

5. Challengers - 2,9 triệu USD

6. Back to Black - 2,9 triệu USD

7. Tarot - 2 triệu USD

8. Godzilla x Kong: The New Empire - 1,7 triệu USD

9. The Blue Angels - 1,3 triệu USD

10. Unsung Hero - 1,1 triệu USD./.