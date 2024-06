10 ngôi sao điện ảnh thế hệ mới đang gây bão Hollywood

Hiện nay, các hãng phim dần chuyển sang tìm kiếm các gương mặt mới để dẫn dắt dự án của họ.

Các ngôi sao nổi tiếng top đầu đã gắn với hình ảnh nhận diện quen thuộc như “Đội trưởng Mỹ” Chris Evans, hay “Wonder Woman” Gal Gadot,… không còn là lựa chọn ưu tiên, mà các nhà làm phim mong muốn những diễn viên có thể được nhắc tên ở vai trò đa dạng hơn.

Dưới đây là top 10 ngôi sao tiềm năng được Hollywood nhiệt tình săn đón.

Glen Powell

Mở đầu danh sách là tài tử người Mỹ 35 tuổi. Nam diễn viên được khen ngợi vì luôn kiên trì đối với con đường diễn xuất.

Anh bén duyên với đam mê này từ khi 13 tuổi, nhưng đổi lại là nhiều cú lắc đầu khi thử vai và chỉ được đóng các vai nhỏ từ năm 2007-2013.

Không từ bỏ, Glen thử sức ở nhiều vai trò trong đa dạng tác phẩm ở mảng điện ảnh và truyền hình.

Năm 2018, anh nổi tiếng với Charlie Young trong phim hài tình cảm “Set It Up” và hoàn toàn bứt phá với vai diễn LT Jake trong bom tấn hành động “Top Gun: Maverick."

Austin Butler

Nam diễn viên 33 tuổi ra mắt khán giả qua vai diễn Derek Henson trong series “Hannah Montana” (2007) của Disney, và đảm nhận vai chính sau 1 năm với nhân vật James Garrett trong “Zoey 101."

Sau gần 2 thập kỷ hoạt động từ phim sitcom, phim truyền hình, nhạc kịch, cho đến phim điện ảnh, Austin được đề cử hạng mục “Nam chính xuất sắc nhất” tại các giải thưởng lớn nhỏ cùng nhân vật Elvis Presley trong tác phẩm cùng tên.

“Nhiều thập kỷ qua, cậu ấy chính là đại diện cho nét đẹp cổ điển của Hollywood," các chuyên gia phê bình nhận định.

Timothée Chalamet

Vẻ đẹp lai hòa trộn giữa Mỹ-Pháp đầy nổi bật là điều khiến tài năng của ngôi sao 29 tuổi ít nhiều bị nghi hoặc.

Anh bắt đầu diễn xuất từ năm 2012 và nổi tiếng với các tác phẩm như “Call Me By Your Name” (2017), “Little Women” (2019),… Timothée chủ yếu đóng phim điện ảnh một tập, thay vì theo dự án nhiều phần.

Định hướng này không chỉ giúp anh đổi mới hình tượng qua từng bộ phim, mà còn chứng minh thực lực diễn xuất và khả năng “càn quét” phòng vé với các dự án triệu đô, như “Wonka” hay “Dune” ghi nhận doanh thu gần 700 triệu.

Paul Mescal

Ngôi sao người Ireland bắt đầu sự nghiệp với thể loại nhạc kịch từ năm 2017. Ngay lần đầu ra mắt, anh đã được chọn cho vai chính Jat Gatsby trong vở kịch “The Great Gatsby” (2017).

Đến năm 2021, anh chính thức làm quen với trường quay qua nhân vật Will trong “The Lost Daughter."

Sau 1 năm, Paul tiếp tục với Calum trong “Aftersun," vai diễn nhận phản hồi tích cực từ các nhà phê bình phim và các giải thưởng thường niên.

Tuy nhiên, thay vì chuyển hẳn sang mảng phim ảnh, anh vẫn chuyên tâm vào nhạc kịch và được ví là “Hoàng tử nghệ thuật” của Hollywood.

Anya Taylor-Joy

Nữ diễn viên người Mỹ được các chuyên gia gọi là “Nữ hoàng của đa thể loại phim ảnh." Cô bén duyên nghề diễn từ năm 2013, và nhanh chóng nổi tiếng được biết đến qua nhân vật Casey Cooke trong “Spil” (2016).

Ở tuổi 28, Anya sở hữu gia tài phim ảnh phong phú, từ hình tượng bí ẩn, kinh dị như nhân vật Thomasin (“The Witch” - 2015), Sandie (“Last Night In Soho” - 2021), hay thông minh như kiện tướng cờ vua Beth Harmon (“The Queen Gambit” - 2020), hoặc mạnh mẽ và táo bạo như chiến binh Furiosa (“Furiosa: A Mad Max Saga” - 2024).

Florence Pugh

Cô gái trẻ người Anh luôn đổi mới bản thân qua từng vai diễn từ khi mới ra mắt. Tác phẩm đầu tay của Florence là “The Falling” (2014) với nhân vật Abbie Mortimer, tiếp đến là vai chính Katherine Lester trong “Lady Macbeth” (2016).

Nữ diễn viên còn không ngại thử sức ở vai diễn kinh dị Dani Ardor (“Midsommar” - 2019), cho đến Amy March trong phim chuyển thể (“Little Women” - 2019), hay Alice Chambers trong dự án giật gân “Don’t Worry Darling” (2022).

Tài năng của Florence Pugh được đạo diễn “Oppenheimer” Christopher Nolan và các chuyên gia nhiệt tình khen ngợi.

Zendaya

Ngôi sao trẻ nước Mỹ được nhận xét là “bảo chứng phòng vé." Theo đó, các dự án xuất hiện Zendaya đều ghi nhận doanh thu tốt và thu hút lượng lớn khán giả xem phim. Cô bắt đầu sự nghiệp từ năm 2009 với Disney, sau đó chiếm sóng màn ảnh rộng với series “Spider-Man” (2017 - nay).

Bên cạnh là bạn gái Michelle của người Nhện, Zendaya còn nổi tiếng với loạt phim điện ảnh như “The Greatest Showman” (2017), “Dune” (2021-nay), hay tivi series “Euphoria” (2019-nay),…

Sydney Sweeney

Nữ diễn viên 27 tuổi không ngần ngại lựa chọn các vai diễn táo bạo, nóng bỏng trong gần 5 năm diễn xuất.

Cô nổi tiếng với nhân vật Eden Spencer (“The Handmaid’s Tale" - 2018), Cassie Howard (“Euphoria” - 2019-nay),… Tuy nhiên không vì vậy mà các chuyên gia đánh giá thấp thực lực của Sydney. Cô được khen ngợi có thái độ tốt và luôn cầu tiến trong công việc. Để thể hiện sự nghiêm túc với nghề diễn, cô còn thành lập công ty riêng Fifty-Fifty vào năm 2020 sau 4 năm ra mắt.

Jacob Elordi

Ngôi sao 27 tuổi người Australia nổi lên với Noah Flynn trong web series đầu tay “The Kissing Booth” (2018-nay). Anh tiếp tục với vai diễn Nathaniel (“Euphoria” - 2019-nay) và bứt phá với nhân vật Felix Catton (“Saltburn” - 2023).

Với chiều cao 1m96 và gương mặt điển trai, Jacob dễ dàng nổi tiếng nếu nhận lời mời từ các hãng phim hành động lớn, nhưng anh đã từ chối vì muốn tập trung nội dung kịch bản. Quyết định liều lĩnh này được hoá giải qua thành công của “Saltburn," và chính tài năng diễn xuất đã giúp khẳng định tên tuổi của nam diễn viên.

Jenna Ortega

Khép lại là cô em út 22 tuổi. Jenna sớm bén duyên với màn ảnh từ khi 10 tuổi, và nổi tiếng là sao nhí Jane Villanueva trong series “Jane The Virgin” (2014-2019).

Đến năm 2021, cô thủ vai nhân vật Wednesday trong tác phẩm cùng tên. Đây là web series nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix, và là bệ phóng giúp Jenna trở thành hiện tượng toàn cầu trong suốt năm 2022.

Hiện tại, cô chính là gương mặt tiềm năng được nhiều đạo diễn tin tưởng lựa chọn để dẫn dắt các dự án của họ./.

