Studio Ghibli được trao Cành cọ vàng danh dự tại Liên hoan phim Cannes

Đạo diễn người Nhật Bản Goro Miyazaki, con trai của nhà đồng sáng lập Studio Ghibli Hayao Miyazaki, nhận giải thưởng. (Nguồn: AFP)

Xưởng phim hoạt hình Studio Ghibli của Nhật Bản đã được trao giải Cành cọ vàng danh dự tại Liên hoan phim quốc tế Cannes.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 77 năm của Liên hoan phim Cannes, giải thưởng danh giá này được dành để vinh danh một tập thể thay vì một cá nhân như thường lệ.

Studio Ghibli được đồng sáng lập năm 1985 bởi nhà làm phim hoạt hình nổi tiếng thế giới Hayao Miyazaki và đồng nghiệp Toshio Suzuki, sau đó nhà sản xuất, đạo diễn Isao Takahata cũng gia nhập.

Những bộ phim của Ghibli như "My Neighbor Totoro," "Princess Mononoke," "Spirited Away" hay "Howl's Moving Castle" đều là những tác phẩm kinh điển, với những nhân vật không thể nào quên và tạo ra dấu ấn còn mãi trong lịch sử điện ảnh thế giới.

5 bộ phim của Studio Ghibli hiện đều nằm trong số 10 phim hoạt hình Nhật Bản có doanh thu cao nhất. Mới đây, Studio Ghibli cũng đã nhận giải thưởng Quả cầu vàng và Oscar cho bộ phim "The Boy and the Heron" (Thiếu niên và chim diệc) được công chiếu vào năm 2023.

Cành cọ vàng danh dự của Liên hoan phim Cannes là giải thưởng tri ân những đóng góp lớn lao của các nhà làm phim với điện ảnh thế giới.

Dự kiến, Liên hoan phim Cannes sẽ chính thức khép lại vào ngày 25/5 với lễ trao các giải thưởng chính./.