Chú mèo lười Garfield là phim ăn khách nhất tuần qua tại Bắc Mỹ

"The Garfield Movie" thu về ước tính 31,9 triệu USD trong tuần đầu công chiếu. (Nguồn: Sony Pictures)

Theo số liệu thống kê của Exhibitor Relations, bộ phim "The Garfield Movie" của hãng Sony Pictures là bộ phim ăn khách nhất tuần qua tại Bắc Mỹ, thu về ước tính 31,9 triệu USD trong tuần đầu công chiếu.

Garfield là chú mèo hoạt hình nổi tiếng nhất và gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu trẻ em mọi thế hệ trên toàn cầu.

Sau thành công vang dội của 2 phần phim “Garfield: The Movie” (2004) và “Garfield: A Tail of Two Kitties” (2006), câu chuyện về chú mèo Garfield trở lại với khán giả màn ảnh rộng qua bộ phim “The Garfield Movie” (tựa phim chiếu tại Việt Nam: "Mèo béo siêu quậy").

Lần trở lại này, chàng mèo béo mê phomai khiến khán giả cười mệt nghỉ với hàng loạt câu chuyện hài hước xoay quanh chuyến phiêu lưu hoàn toàn mới của mình.

“The Garfield Movie” tập trung khắc họa tính cách cũng như chuyến phiêu lưu dở khóc, dở cười của Garfield, một “báo thủ” chính hiệu khi cực ham ăn, ưa mỉa mai nhưng lại lười biếng và ghét thứ Hai. Garfield có tình yêu mãnh liệt với món pizza và phomai nên béo đến mức… làm hỏng luôn cân của bác sỹ thú y. Vì ham ăn nên Garfield dần trở thành một chú mèo ục ịch.

Rắc rối ập đến khi Vic - cha của Garfield, bất ngờ xuất hiện và lôi Garfield vào một vụ trộm để tránh bị một con mèo khác trả thù. Hành trình sau đó tràn ngập những tình huống khó đỡ và vô số tràng cười sảng khoái. Những khúc mắc tình cảm cha con của Vic và Garfield cũng dần được hé lộ...

Trong suốt cuộc hành trình, Garfield phải trải qua nhiều thử thách, khó khăn và từ đó giúp chú mèo nhận ra nhiều bài học quý giá về gia đình, tình bạn.

“The Garfield Movie” được đánh giá là một bước nâng cấp lớn so với 2 phần phim điện ảnh trước đây về Garfield là “The Movie” và “A Tail of Two Kitties” - đều thành công vang dội phòng vé với doanh thu hơn 350 triệu USD, khi sử dụng hoàn toàn công nghệ hoạt hình, cùng phần đồ họa cực dễ thương và bắt mắt.

Êkíp thực hiện bộ phim cũng toàn những tên tuổi tài năng.

Điển hình như đạo diễn Mark Dindal từng chỉ đạo “Cats Don’t Dance” (1997), “The Emperor’s New Groove” (2000) và “Chicken Little” (2005) hay thực hiện hiệu ứng cho nhiều phim Disney như “The Little Mermaid” (1989) và “Aladdin” (1992).

Biên kịch David Reynolds tham gia sản xuất nhiều tác phẩm của “Nhà chuột” như “Mulan” (1998), “Tarzan” (1999), “Toy Story 2” (1999), “Finding Nemo” (2003), “Toy Story 3″ (2010)…

Dàn diễn viên lồng tiếng cho "The Garfield Movie" quy tụ nhiều ngôi sao như Chris Pratt, Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult, Cecily Strong…

Đặc biệt, màn kết hợp giữa Chris Pratt và “Nick Fury” Samuel L. Jackson trong vai hai cha con Garfield và Vic sẽ là một trải nghiệm giải trí và bùng nổ tiếng cười cho khán giả.

Top 10 phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ trong tuần qua: 1. The Garfield Movie - 31,9 triệu USD

2. Furiosa - 31,5 triệu USD

3. If - 21 triệu USD

4. Kingdom of the Planet of the Apes - 17,1 triệu USD

5. The Fall Guy - 7,8 triệu USD

6. The Strangers: Chapter 1 - 7 triệu USD

7. Sight - 3,5 triệu USD

8. Challengers - 1,7 triệu USD

9. Back to Black - 1,3 triệu USD

10. Tarot - 935.000 USD./. Tác giả

"Những người bạn tưởng tượng" khuấy động phòng vé Bắc Mỹ "IF" (tựa chiếu tại Việt Nam: "Những người bạn tưởng tượng") là một bộ phim phiêu lưu kỳ ảo đầy màu sắc, đưa khán giả vào thế giới tưởng tượng của trẻ thơ.