Đầu tư 200 triệu USD xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện gió ở Long An

Cảng Quốc tế Long An, huyện Cần Giuộc. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Ngày 10/9, tại Cảng quốc tế Long An, Đồng Tâm Group (Việt Nam) và Tập đoàn CS Wind (Hàn Quốc) ký kết biên bản ghi nhớ thuê 50ha đất trong Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An thuộc cụm dự án Cảng quốc tế Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Tập đoàn CS Wind thuê khu đất trên để xây dựng nhà máy sản xuất, bãi lắp ráp cho thiết bị tháp gió ngoài khơi và trên bờ, các sản phẩm điện gió ngoài khơi như cọc đơn, các thiết bị chuyển tiếp… và cung cấp cho thị trường toàn cầu với quy mô lớn trên thế giới.

Tổng vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD.

Dự kiến, nhà máy cung ứng thiết bị siêu trường, siêu trọng từ 500-4.000 tấn trên mỗi thiết bị. Phần lớn, thiết bị và phụ kiện giai đoạn đầu xuất nhập thông qua Cảng Quốc tế Long An với ước tính từ 150.000-200.000 tấn/năm.

Đây là nhà máy có công suất sản xuất thiết bị điện gió lớn nhất trên thế giới-tính đến thời điểm lập dự án.

Theo ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Dongtam Group, sự kiện này là kết quả của tinh thần làm việc chuyên nghiệp, nỗ lực của Lãnh đạo Đồng Tâm Group, cũng như của nhà đầu tư trong suốt thời gian qua.

Đây cũng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Đồng Tâm Group, trở thành điểm nhấn trong quá trình phát triển kinh tế huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đánh giá cao tính chuyên nghiệp, nỗ lực của lãnh đạo Đồng Tâm Group đã thu hút một nhà đầu tư xứng tầm đến Long An đầu tư xây dựng nhà máy quy có mô lớn tại Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An tại cụm dự án Cảng Quốc tế Long An.

Việc CS Wind lựa chọn Long An để đầu tư nhà máy càng minh chứng thêm môi trường đầu tư của tỉnh Long An trở nên tin cậy, cởi mở và thuận lợi.

Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng nhà máy đi hoạt động sẽ tạo tiếng vang lớn trong khu vực. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh Long An đến bạn bè quốc tế, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tiềm năng. Đồng thời, Long An cam kết mang lại môi trường đầu tư thật sự công khai-minh bạch với quan điểm “Long An cần doanh nghiệp, không phải doanh nghiệp cần Long An”./.

Tạo điều kiện để doanh nghiệp Belarus mở rộng đầu tư tại Long An Long An mong muốn các doanh nghiệp của Belarus đầu tư chế biến và xuất khẩu lương thực, nông sản, nghiên cứu đầu tư, xây dựng hiệu quả mô hình các khu công nghiệp theo hướng bền vững.