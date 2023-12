Đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an (bên trái) đón Phó Tổng Thư ký Uỷ ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Xuân Lôi. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 1/12, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp Phó Tổng Thư ký Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Xuân Lôi.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chào mừng Đoàn đại biểu Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do Phó Tổng Thư ký Dương Xuân Lôi dẫn đầu sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ điểm lại rằng tại Hội nghị cấp Bộ trưởng về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 8 giữa Bộ Công an hai nước diễn ra hồi tháng 9 vừa qua, hai bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong triển khai hợp tác bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác an ninh, quốc phòng ngày càng phát triển toàn diện, thực chất trong giai đoạn mới.

Việt Nam-Trung Quốc thúc đẩy giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc tiếp tục tăng cường hợp tác thiết thực; thúc đẩy giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân.

Để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Ủy ban Chính pháp Trung ương và các cơ quan thực thi pháp luật của Trung Quốc, hai bên thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hai bên tiếp tục quán triệt triển khai có hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, nội dung Bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đã ký cấp Bộ như: Biên bản Hội nghị cấp Bộ trưởng về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 8, Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm đánh bạc, ký tháng 9/2023 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc.

Hai bên tăng cường trao đổi thông tin tội phạm. Hai bên chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao; phối hợp triển khai các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm lừa đảo qua mạng, tội phạm đánh bạc xuyên biên giới; tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cán bộ, nhất là lĩnh vực ứng phó sự cố an ninh mạng, tấn công mạng, khủng bố mạng, phòng, chống tội phạm mạng; hỗ trợ, viện trợ trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Tại buổi tiếp, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Xuân Lôi đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc với Bộ Công an Việt Nam trong thời gian qua; bày tỏ mong muốn, thời gian tới hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và thế mạnh, nhất là trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhằm thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Trung Quốc, góp phần đưa quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới./.