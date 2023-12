23/10/2023 14:22

Binh chủng hóa học, Bộ Quốc phòng; Cục An ninh nội địa, Bộ Công an; Cục An toàn bức xạ-hạt nhân, Bộ Khoa học-Công nghệ, tổ chức diễn tập Điều tra, ứng phó tình huống phổ biến vũ khí phóng xạ.