Đoàn kiều bào tìm hiểu tiềm năng, cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Hưng Yên

Ngày 18/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội mua bán bộ phận cơ thể người.