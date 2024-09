Doanh nghiệp Việt Nam mở rộng tiếp cận thị trường tại Trung Quốc

Gian hàng quốc gia Việt Nam tại Hội chợ CAEXPO lần thứ 21. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24-28/9, tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Việt Nam tiếp tục là một trong các quốc gia có quy mô gian hàng tham gia nhiều nhất tại Hội chợ, chỉ sau nước chủ nhà Trung Quốc. Các thương hiệu Việt đua nhau “khoe sắc” tại hội chợ và với hy vọng thâm nhập sâu vào thị trường Trung Quốc cũng như các nước ASEAN.

Hội chợ CAEXPO là hoạt động hợp tác đa phương giữa ASEAN và Trung Quốc, trong đó Trung Quốc đóng vai trò là nước chủ nhà đăng cai tổ chức. CAEXPO 2024 tiếp tục là nền tảng quan trọng thúc đẩy tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, góp phần xây dựng và phát triển Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN.

Năm 2024, Việt Nam tiếp tục trong vai trò là cửa ngõ Khu mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc, cầu nối giữa Cộng đồng kinh tế ASEAN và Trung Quốc. Việc Việt Nam tham gia thường niên Hội chợ CAEXPO với quy mô và chất lượng ngày càng được cải thiện sẽ là sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch quan trọng giúp tăng cường liên kết với các nước trong khu vực, khai thác tối đa lợi ích do Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN đem lại; đồng thời tăng cường xuất khẩu hàng hóa dịch vụ của Việt Nam sang Trung Quốc và các nước ASEAN.

Khu gian hàng quốc gia Việt Nam có chủ đề “Thành phố Đẹp,” giới thiệu Thành phố Hồ Chí Minh, quảng bá tiềm năng thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch của thành phố này nói riêng và Việt Nam nói chung với quy mô diện tích 160m2.

Khu gian hàng thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam có sự tham gia của 120 doanh nghiệp, với tổng diện tích khoảng 5.000m2 (khoảng gần 200 gian hàng). Các doanh nghiệp tham gia có năng lực xuất khẩu tốt, thương hiệu uy tín, chất lượng của Việt Nam thuộc các lĩnh vực ngành hàng nông sản, thực phẩm chế biến, giày dép, gia dụng và may mặc, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm làm từ gỗ.

Đã nhiều năm tham gia hội chợ, nhãn hàng TH true milk được biết đến như một thương hiệu nổi tiếng tại thị trường hơn một tỷ dân như Trung Quốc và đang từng bước thâm nhập sâu hơn vào thị trường Trung Quốc. Đến với hội chợ năm nay, Tập đoàn TH đã mang tới nhiều sản phẩm, đa dạng về chủng loại và tin tưởng rằng bằng sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, đồng thời gắn liền với định hướng phát triển bền vững sẽ mang đến những sản phẩm tươi ngon bổ dưỡng, sẽ được tin tưởng, sử dụng bởi người tiêu dùng Trung Quốc.

Bà Hoàng Thanh Thủy, Giám đốc kinh doanh quốc tế của tập đoàn TH, cho biết “Tại sự kiện CAEXPO lần thứ 21 năm nay, chúng tôi không chỉ mang đến các sản phẩm đã và đang được thúc đẩy tiêu thụ, quảng bá thương hiệu tại thị trường Trung Quốc như là sản phẩm sữa tươi sạch TH true milk, các sản phẩm chế biến từ sữa như là bơ lạc, sữa chua và phômai…, chúng tôi còn quảng bá, giới thiệu những sản phẩm mới mang tính đặc trưng vùng miền của Việt Nam như hoa quả sấy, trà thảo mộc, trà hoa quả.

Những sản phẩm này là sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại gắn liền với các hoa quả truyền thống mang tính đặc trưng vùng miền của Việt Nam như mận, chuối, vải và đào. Cũng với mong muốn thương hiệu của mình được biết đến nhiều hơn, tạo được chỗ đứng vững trên thị trường ASEAN nói chung và Trung Quốc nói riêng.

Lần đầu tiên tham gia hội chợ, Hợp tác xã giảm nghèo Ea Sup, tỉnh Đắk Lắk đã đem tới hội chợ lần này các mặt hàng chất lượng nhất, giới thiệu đến bạn bè quốc tế và làm nổi bật hơn nữa giá trị của thương hiệu, tìm kiếm không gian phát triển và nâng cao niềm tin của người tiêu dùng.

Bà Hồng Tâm, đại diện Hợp tác xã cho biết, mặc dù đã tham gia nhiều hội chợ tại các nước trong khu vực tổ chức, đây là lần đầu tiên Hợp tác xã tham gia CAEXPO với các mục tiêu, thứ nhất là quảng bá các sản phẩm, thứ hai là mở rộng mạng lưới tiêu thụ và đặc biệt muốn nâng tầm thương hiệu của Việt Nam thông qua chất lượng và nguồn gốc bền vững của sản phẩm đến hội chợ.

“Đến với thị trường rộng lớn như Trung Quốc, không chỉ Hợp tác xã giảm nghèo Ea Sup, mà các doanh nghiệp Đắk Lắk đều mong muốn nhân cơ hội này kết nối với các doanh nghiệp tại đất nước có dân số lớn thứ hai thế giới cũng như các nước trong khu vực, qua đó có thể ký kết được những hợp đồng lớn để mang sản phẩm của quê hương ra biển lớn,” đại diện Hợp tác xã giảm nghèo Ea Sup cho biết thêm.

Cũng là một doanh nghiệp tại Tây Nguyên Việt Nam, Công ty thương mại Xuất Nhập khẩu Nghiệp Xuân, tỉnh Đắk Nông, chuyên cung cấp trái cây tươi và cấp đông như múi sầu riêng cấp đông, dịch chanh dây không hạt và có hạt cấp đông, xoài cấp đông,.... Qua nghiên cứu thị trường, công ty nhận thấy những sản phẩm của mình hoàn toàn phù hợp với thị trường Trung Quốc, đặc biệt là múi sầu riêng cấp đông.

Theo bà Hoàng Thị Tuyết Mai, đại diện Công ty thương mại Xuất Nhập khẩu Nghiệp Xuân, hiện nay, sầu riêng là mặt hàng rất phổ biến ở Trung Quốc. Do đó, tại CAEXPO lần này, công ty đưa múi sầu riêng cấp đông qua trưng bày, giới thiệu cho tất người tiêu dùng Trung Quốc về múi sầu riêng cấp đông của Việt Nam.

Thời gian cấp đông là 40 độ C, còn lưu trữ ở âm 18 độ C, bảo quản trong vòng 18 tháng. “Đến hội chợ lần này, công ty chúng tôi muốn đem những sản phẩm do công ty làm ra, giới thiệu, quảng bá sản phẩm sầu riêng của công ty nói riêng và của Việt Nam nói chung cho bạn bè quốc tế, đưa sản phẩm đến thị trường Trung Quốc và các nước trong khu vực,” bà Hoàng Thị Tuyết Mai chia sẻ thêm.

Hội chợ Thương mại ASEAN-Trung Quốc lần thứ 21 là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên do Bộ Công Thương Việt Nam tổ chức tham gia.

Trong những năm qua, CAEXPO đã trở thành sự kiện uy tín, nơi các doanh nghiệp Việt Nam tham dự để quảng bá và giới thiệu sản phẩm, là điểm đến cho những khởi đầu kinh doanh và đầu tư giữa thị trường hai nước./.

