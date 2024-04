Đồng Tháp: Xác minh phản ánh cơ sở nuôi trùn quế gây ô nhiễm môi trường

Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Công văn về việc kiểm tra, xác minh phản ánh cơ sở nuôi trùn quế gây ô nhiễm môi trường tại xã An Hòa, huyện Tam Nông, do bà Nguyễn Thị An Xuyên làm chủ.

Bãi chứa khối lượng lớn vỏ xoài, hạt xoài tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Sau khi phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thực hiện bài viết “Bãi chứa rác thải công nghiệp “núp bóng” cơ sở nuôi trùn quế,” phản ánh một cơ sở mang danh nghĩa nuôi trùn quế ở xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã hợp thức hóa việc tiếp nhận, xử lý vỏ xoài, hạt xoài với quy mô lớn, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, xử lý.

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Công văn số 369/VPUBND-ĐTQH về việc kiểm tra, xác minh phản ánh cơ sở nuôi trùn quế gây ô nhiễm môi trường tại xã An Hòa, huyện Tam Nông, do bà Nguyễn Thị An Xuyên làm chủ.

Trên cơ sở đề xuất của phòng chuyên môn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, đã giao Thanh tra Sở tổ chức thanh tra tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với cơ sở nuôi trùn quế của bà Nguyễn Thị An Xuyên để xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật; các nội dung chưa khắc phục theo Biên bản kiểm tra ngày 13/12/2022 nhưng tự ý đi vào hoạt động và các nội dung yêu cầu khắc phục theo Biên bản kiểm tra, xác minh phản ánh ô nhiễm môi trường ngày 26/3/2024, xử lý các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định.

Trước đó, theo người dân địa phương, cơ sở nuôi trùn quế này thực chất là bãi chứa hạt xoài, vỏ xoài, hoạt động gần 3 năm qua với diện tích gần 1ha, nằm ven kênh An Long 2, thuộc ấp 3, xã An Hòa, cách đó vài trăm mét là địa bàn ấp An Phú, xã An Long.

Bãi rác bốc mùi hôi chua và gây ô nhiễm nguồn nước kênh An Long 2.

Trong khi đó, vì chưa có hệ thống nước máy (nước sạch) nên suốt nhiều năm qua, người dân ở 2 bên bờ kênh An Long 2 vẫn sử dụng nguồn nước dưới con kênh này để phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Cuối năm 2022, Đoàn Kiểm tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đến kiểm tra và buộc cơ sở này tạm ngừng hoạt động vì chưa đảm bảo các yêu cầu bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, cơ sở nói trên đã tự ý hoạt động, tiếp nhận khối lượng lớn vỏ xoài, hạt xoài. Điển hình là vào ngày 12/3/2024, bãi rác tiếp nhận vỏ xoài, hạt xoài từ chiếc ghe sắt trọng tải hơn 100 tấn.

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Nông, sau khi nhận được phản ánh, đơn vị phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã An Hòa đến kiểm tra cơ sở nuôi trùn quế.

Cơ sở có phương án sản xuất kinh doanh, phương án bảo vệ môi trường năm 2021 và đang làm thủ tục về môi trường năm 2024.

Mục đích sử dụng đất của khu vực này (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) là trồng lúa.

Nước rỉ ra từ rác chuyển thành màu đen, bốc mùi hôi thối. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã An Hòa làm việc với chủ cơ sở và buộc cơ sở tạm thời ngừng hoạt động vì chưa thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra Sở Tài nguyên và Môi trường tại Biên bản kiểm tra ngày 13/12/2022.

Huyện cũng yêu cầu cơ sở khẩn trương thực hiện những biện pháp che chắn đảm bảo kín đáo các khu vực sản xuất, nhất là khu vực lưu chứa nguyên liệu, rải vôi, khử khuẩn để hạn chế mùi phát tán ra môi trường xung quanh; không xả nước thải trực tiếp ra môi trường; chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho phù hợp; lập thủ tục môi trường đúng theo quy định.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo ngành chuyên môn và Ủy ban Nhân dân xã An Hòa theo dõi, giám sát đối với cơ sở nuôi trùn quế của bà Nguyễn Thị An Xuyên; trường hợp tiếp tục vi phạm thì sẽ xử lý theo đúng quy định./.