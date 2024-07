Hoàn lưu bão số 2 đang suy yếu, thời tiết ngày 26/7 diễn biến ra sao?

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Chiều 25/7, chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn) cho biết sau hoàn lưu bão số 2 gây ngập úng ở nhiều nơi, từ nay đến ngày 27/7, thời tiết ở các tỉnh miền Bắc sẽ chuyển tốt trở lại; thậm chí có nắng nóng ở khu vực đồng bằng Bắc bộ cũng như Thủ đô Hà Nội.

Như vậy, dự báo trong ngày mai, 26/7 (ngày tổ chức Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng), thời tiết tại Thủ đô Hà Nội sẽ phổ biến có nắng nóng.

Dự báo buổi sáng từ 7-10 giờ, thời tiết ở Hà Nội phổ biến trời nắng, nhiệt độ phổ biến từ 27-32 độ C. Buổi trưa từ 10-13 giờ, trời nắng, nhiệt độ phổ biến từ 32-35 độ C. Buổi chiều từ 13-16 giờ, trời nắng nóng, nhiệt độ phổ biến từ 35-36 độ C. Chiều tối từ 16-19 giờ, trời nắng, nhiệt độ phổ biến từ 32-35 độ C. Tối (sau 19 giờ) trời không mưa, nhiệt độ phổ biến từ 27-31 độ C.

Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cả nước bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn Trong những ngày Quốc tang, trên mọi nẻo đường Tổ quốc đều treo cờ rủ, nhịp sống dường như chậm hơn, trầm lắng hơn để tưởng nhớ sự ra đi của người con ưu tú dân tộc.

Ông Hưởng cho biết hoàn lưu bão số 2 sau khi di chuyển sang phía Tây Bắc bộ đã gây mưa lớn ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình trong sáng 25/7. Trong đó một số điểm có lượng mưa tương đối lớn.

Điển hình như tại tỉnh Điện Biên, trong đêm 24/7 và sáng 25/7, một số điểm có lương mưa lên tới gần 300mm.

Do lượng mưa lớn nên một số nơi ở khu vực Bắc bộ (trong đó có Hà Nội) đã bị ngập úng; lũ quét và sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi.

“Chúng tôi dự báo từ nay đến ngày 27/7, thời tiết ở các tỉnh miền Bắc sẽ chuyển tốt trở lại. Thậm chí nhiều khả năng sẽ có nắng nóng ở khu vực đồng bằng Bắc bộ cũng như Thủ đô Hà Nội,” ông Hưởng thông tin.

Dù vậy, ông Hưởng cũng lưu ý giai đoạn khoảng từ ngày 28-30/7 có thể sẽ xuất hiện một hình thái thời tiết mới gây mưa diện rộng ở khu vực Bắc bộ. Do đó nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất sẽ tái xuất hiện ở khu vực này.

Chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. (Ảnh: PV/Vietnam+)



Nhận định thêm về tình hình mưa bão, lũ quét từ nay đến cuối năm 2024, chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết tháng Bảy, tháng Tám và tháng Chín vẫn là thời điểm “chính vụ” của mùa mưa bão ở khu vực Bắc bộ và Tây Nguyên. Do đó trong các tháng này ở khu vực Bắc bộ và Tây Nguyên vẫn tiếp tục xuất hiện các đợt mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất sẽ ở mức cao.

Từ tháng 9-11/2024, xu thế mưa sẽ chuyển sang khu vực Trung bộ. Đây cũng là thời điểm La Nina (hiện tượng lớp nước biển bề mặt ở khu vực nói trên lạnh đi dị thường) bắt đầu hoạt động với xác suất 60-70%.

“Do La Nina trùng với thời điểm mùa mưa nên khả năng ở khu vực Trung bộ sẽ xuất hiện các đợt mưa đặc biệt lớn và nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất sẽ ở mức cao đến rất cao,” ông Hưởng nhấn mạnh./.