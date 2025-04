An Giang đón cơn mưa "vàng” giải nhiệt sau nhiều tháng nắng nóng gay gắt

Sau nhiều tháng nắng gắt kéo dài, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 10/4, trên địa bàn tỉnh An Giang đã xuất hiện cơn mưa khá lớn, góp phần giải hạn và làm dịu bầu không khí khô nóng đến 35-36 độ C.

Theo ghi nhận của phóng viên, cơn mưa lớn xuất hiện ở các huyện Thoại Sơn, Châu Thành, Long Xuyên, Chợ Mới, Châu Phú,… rồi lan dần vào khu vực miền núi của huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên, kéo dài đến khoảng 17 giờ 30 phút thì tạnh dần.

Mưa bất chợt giữa cao điểm mùa khô khiến người dân bất ngờ, nhiều người đi xe máy phải tấp vào các hàng quán dọc đường để trú vì không kịp chuẩn bị áo mưa.

Dù thời gian mưa ngắn, nhưng do lượng mưa tương đối lớn đã giúp tiết trời ở An Giang trở nên mát mẻ, dễ chịu. Đặc biệt, cơn mưa giúp giải nhiệt cho hơn 13.277ha rừng phòng hộ, đặc dụng tại các huyện Tri Tôn, Thoại Sơn, thị xã Tịnh Biên và thành phố Châu Đốc (An Giang) đang được cảnh báo cháy ở cấp IV-V (cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm).

Bên cạnh đó, đối với diện tích trồng lúa và rau màu, cây ăn trái thì cơn mưa “quý như vàng” vì nó đã bù lại được lượng nước ngọt cạn kiệt sau thời gian nắng nóng, giảm được chi phí bơm nước tưới, công lao động.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang dự báo trong khoảng 3 giờ tới, khối mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông cho khu vực các huyện Phú Tân, Chợ Mới, châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn, Tri Tôn và thành phố Long Xuyên,... sau đó có khả năng tiếp tục lan sang các khu vực lân cận.

Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió giật mạnh, lốc, sét và mưa lớn cục bộ; không trú mưa dưới gốc cây cao, cột điện…/.

An Giang: Nỗ lực bảo vệ rừng vùng biên giới Tây Nam trong mùa hanh khô Thời điểm này, có rất đông du khách hành hương đến các chùa, khu du lịch ở An Giang đốt nhang, vàng mã, thêm vào đó, một số người dân vào rừng đốt lửa bắt ong lấy mật, làm tăng nguy cơ cháy rừng.