Đồng USD chạm mức thấp nhất kể từ đầu năm

Trong bối cảnh nhà đầu tư chuẩn bị tâm lý cho số liệu việc làm được điều chỉnh của Mỹ dự kiến được công bố trong ngày 21/8, đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay so với đồng euro.

Đồng USD đã giảm xuống dưới mốc 145 yen đổi 1 USD và quanh quẩn gần mức thấp hơn một năm so với đồng bảng Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay so với đồng euro trong phiên ngày 21/8 trong bối cảnh nhà đầu tư chuẩn bị tâm lý cho số liệu việc làm được điều chỉnh của Mỹ dự kiến được công bố trong ngày.

Đồng USD cũng đã giảm xuống dưới mốc 145 yen đổi 1 USD và quanh quẩn gần mức thấp hơn một năm so với đồng bảng Anh.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng chịu sức ép đáng kể, chạm mức thấp của một năm sau khi số liệu việc làm suy yếu đã kích hoạt nỗi lo suy thoái kinh tế.

Người đứng đầu công ty nghiên cứu Pepperstone, ông Chris Weston cho biết phí bảo hiểm lợi suất giảm trên thị trường trái phiếu là nguyên nhân chính khiến đồng USD giảm giá. Khi phí bảo hiểm lợi suất của trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm, điều này có nghĩa là nhà đầu tư không còn nhận được lợi suất cao hơn khi đầu tư vào trái phiếu Mỹ so với trái phiếu của các quốc gia khác.

Báo cáo việc làm hàng tháng yếu vào đầu tháng này là yếu tố gây ra sự tăng đột biến trong biến động của các lớp tài sản, khiến các nhà giao dịch chuẩn bị cho một cú sốc tiềm năng khác với dữ liệu sửa đổi dự kiến công bố vào cuối ngày 21/8.

Báo cáo việc làm công bố ngày 2/8 đã khiến các nhà giao dịch phải tính toán đến khả năng Fed cần phải cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách giữa tháng Chín, đẩy khả năng đồn đoán về động thái này lên khoảng 71%, theo công cụ FedWatch của CME Group.

Các nhà đầu tư đang dự đoán rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp chính sách tiếp theo. Tuy nhiên, cũng có khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất lớn hơn, 0,5 điểm phần trăm.

Các nhà đầu tư đang dự đoán rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp chính sách tiếp theo. Tuy nhiên, cũng có khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất lớn hơn, 0,5 điểm phần trăm.

Bài phát biểu của Chủ tịch Fed, Jerome Powell, tại hội nghị kinh tế Jackson Hole cuối tuần này sẽ được phân tích kỹ lưỡng để tìm hiểu về khả năng cắt giảm lãi suất của Fed trong tương lai.

Theo ước tính mới, tăng trưởng việc làm tại Mỹ trong năm qua có thể thấp hơn đáng kể so với con số ban đầu. Số liệu này làm dấy lên lo ngại rằng Fed đang chậm trễ trong việc hạ lãi suất.

Các nhà kinh tế tại Goldman Sachs Group Inc. và Wells Fargo & Co. dự đoán rằng bản sửa đổi sơ bộ của chính phủ vào ngày 21/8 sẽ cho thấy tăng trưởng việc làm trong năm qua thấp hơn ít nhất 600.000 việc làm so với ước tính hiện tại, khoảng 50.000 việc làm mỗi tháng.

Các nhà phân tích thuộc JPMorgan Chase & Co. dự đoán mức giảm khoảng 360.000 việc làm. Trong khi đó, Goldman Sachs cho hay con số này có thể lên tới 1 triệu.

Mặc dù có một số điều kiện trong số liệu việc làm sơ bộ, nhưng việc điều chỉnh giảm đi hơn 501.000 việc làm sẽ là con số lớn nhất trong 15 năm. Điều này cũng cho thấy thị trường lao động đã hạ nhiệt lâu hơn và có thể nhiều hơn so với dự kiến ban đầu. Các số liệu cuối cùng sẽ được công bố vào đầu năm sau.

Số liệu việc làm sau khi được điều chỉnh có khả năng sẽ ảnh hưởng đến bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào cuối tuần này tại Jackson Hole, Wyoming.

Các nhà đầu tư đang cố gắng có được thông tin chi tiết về thời điểm và mức độ Fed sẽ bắt đầu hạ lãi suất khi lạm phát và thị trường việc làm hạ nhiệt./.

Đồng USD chạm mức thấp 7 tháng khi các nhà đầu tư chờ đợi động thái của Fed Chỉ số đồng USD đã giảm 0,56% xuống còn 101,89 và chạm mức thấp nhất kể từ ngày 2/1 trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi bình luận từ Chủ tịch Fed về việc cắt giảm lãi suất trong tháng 9/2024.