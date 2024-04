Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long: “Cần chiến dịch quảng bá điểm đến đậm nét”

Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Đồng bằng sông Cửu Long và Kiên Giang vừa diễn ra tại Hà Nội, ngày 11/4. (Ảnh: Linh Tâm/Vietnam+)

Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Đồng bằng sông Cửu Long và Kiên Giang vừa diễn ra tại Hà Nội, ngày 11/4, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế - VITM Hà Nội 2024, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thông tin và tiềm năng du lịch của 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long đồng thời trao đổi kinh nghiệm, ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa hai khu vực.

Kết nối và lan tỏa rộng khắp chuỗi sản phẩm du lịch

Phát biểu tại hội nghị, bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hà Nội cho biết Hà Nội-Kiên Giang cùng các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long là các điểm đến có nguồn tài nguyên du lịch văn hóa, du lịch tự nhiên đa dạng và phong phú. Đồng bằng Sông Cửu Long là một trong 7 vùng trọng điểm du lịch của cả nước với hệ thống tài nguyên du lịch phong phú và mang tính đặc thù, độc đáo riêng gắn với biển đảo, sông nước, miệt vườn, chợ nổi… Đây cũng là nơi giao thoa các nền văn hóa dân tộc của người Kinh, Khmer, Chăm nên đã sớm hình thành hệ thống tài nguyên du lịch nhân văn đặc sắc và giá trị.

Cũng theo bà Hương Giang, trong thời gian qua, Hà Nội đã chủ động hợp tác với các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch với Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm tạo điều kiện, tổ chức kết nối và chỉ đạo các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn triển khai các chương trình, sản phẩm du lịch mới, phù hợp với từng địa phương.

Đặc biệt, Sở Du lịch Thành phố Hà Nội đã tích cực hỗ trợ truyền thông, tham gia đồng chủ trì với Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long trong Hội thảo giới thiệu điểm đến Đồng bằng sông Cửu Long tại VITM Hà Nội 2019. Đến nay, đã có nhiều doanh nghiệp lữ hành Thủ đô khai thác tour du lịch khám phá khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đạt được thành công nhất định như: Vietrantour, Tiến Đạt Travel, Hanoi Etoco, PSY Travel, Sông Hồng Tourist, Tâm Việt Travel…

Một góc vẻ đẹp đảo ngọc Phú Quốc, Kiên Giang. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Để triển khai có hiệu quả và cụ thể hóa các hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và các tỉnh, thành phố cả nước nói chung, thời gian tới, Sở Du lịch Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh phía Bắc lân cận Hà Nội như Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình, Bắc Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc sẽ ký kết biên bản thỏa thuận liên kết, hợp tác phát triển du lịch.

Theo đó, một số nội dung hợp tác về du lịch được đề xuất như: Tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp du lịch giữa các địa phương và cơ quan quản lý nhà nước, thống nhất xây dựng một số sản phẩm du lịch căn cứ trên thế mạnh đặc thù để kết nối chuỗi các sản phẩm du lịch giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh phía Bắc lân cận Hà Nội.

Các địa phương sẽ cùng kêu gọi, hỗ trợ, khuyến khích và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp có năng lực của Hà Nội nghiên cứu mở chi nhánh, văn phòng đại diện về du lịch, đầu tư xây dựng các khu, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú, vui chơi, nghỉ dưỡng tại các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh phía Bắc lân cận Hà Nội.

Cùng với đó, các địa phương cũng phối hợp trong công tác truyền thông, tuyên truyền hình ảnh du lịch, các điểm đến, các sản phẩm du lịch mới của các địa phương trên các kênh truyền thông; xuất bản các ấn phẩm chung về du lịch giữa Hà Nội với các tỉnh; tham gia chương trình kích cầu du lịch nội địa trên địa bàn Thành phố Hà Nội, trong đó tập trung quảng bá, xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp khởi hành từ thành phố Hà Nội; tổ chức các đoàn famtrip, presstrip, đoàn làm phim, nhiếp ảnh, youtuber đến tham quan, khảo sát các điểm đến du lịch nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến và xây dựng các tour du lịch hấp dẫn, độc đáo, có tính kết nối cao.

Chợ nổi Cần Thơ, điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Cần chiến dịch quảng bá điểm đến đậm nét

Thông qua hội nghị lần này, các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long đã giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch của các địa phương, nhất là các sản phẩm du lịch mới, sản phẩm du lịch chất lượng nhằm thu hút khách tham quan du lịch cùng trải nghiệm để các doanh nghiệp gặp gỡ giao lưu, hợp tác kết nối tour, tuyến du lịch với các đối tác doanh nghiệp khu vực phía Bắc trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Lưu Trung cho biết hiện tại, Đồng bằng sông Cửu Long đã thực hiện tốt việc đẩy mạnh liên kết, hợp tác, tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch, đẩy mạnh xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, làm mới sản phẩm du lịch...

Nhờ đó, tổng số khách du lịch đến đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2023 đạt 44,9 triệu lượt khách, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong số đó, khách quốc tế là 1,8 triệu lượt khách, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2022; doanh thu đạt hơn 45 ngàn tỷ đồng, tăng 42,59% so với cùng kỳ năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang mong muốn tiếp tục tăng cường liên kết phát triển sản phẩm du lịch theo hướng chuyên nghiệp hóa và tiếp cận chuỗi giá trị cung ứng dịch vụ du lịch, từ số lượng sang chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp; xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch Đồng bằng sông Cửu Long hiện đại, đẳng cấp, chất lượng, thân thiện và an toàn.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đánh giá cao hoạt động xúc tiến, quảng bá của Đồng bằng sông Cửu Long và Kiên Giang tại VITM Hà Nội 2024, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia, ông Hà Văn Siêu đề nghị các địa phương tiếp tục xây dựng chiến dịch quảng bá điểm đến đậm nét, rộng rãi, cụ thể trên các nền tảng số trong thời gian tới.

“Các chương trình hợp tác, giới thiệu, xúc tiến quảng bá như thế này đã và đang làm tốt vai trò của kích cầu, phát triển du lịch tại các địa phương, qua đó tránh sự trùng lặp về sản phẩm, hỗ trợ đầu tư xây dựng sản phẩm mới, khắc phục các điểm yếu về nhân lực, quản lý...," ông Siêu nói./.

Đồng bằng sông Cửu Long có tổng diện tích hơn 40.500 km2, tổng dân số gần 18 triệu người (2022), với hơn 386km đường biên giới với Campuchia, có các cửa khẩu quốc tế và quốc gia đã hình thành mối liên kết thuận lợi giữa khu vực với thị trường Campuchia, Thái Lan,… có 4 sân bay, gồm : 2 sân bay quốc tế và 2 sân bay nội địa, đặc biệt là sân bay quốc tế Phú Quốc. Đây cũng là khu vực duy nhất của cả nước tiếp giáp Biển Đông và Biển Tây với bờ biển dài khoảng 750 km; hơn 360.000 km² vùng biển và đặc quyền kinh tế, có gần 200 đảo và quần đảo, đặc biệt là đảo Phú Quốc lớn nhất Việt Nam; gần tuyến hàng hải và hàng không quốc tế giữa Nam Á, Đông Nam Á, châu Úc và các quần thể khác trong Thái Bình Dương, một vị trí rất quan trọng trong giao lưu quốc tế.

