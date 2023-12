Festival Huế 2023: Sôi động Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế

Chương trình nghệ thuật và ánh sáng mãn nhãn làm thỏa lòng người dân và du khách xứ Huế. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Tối 8/12, Lễ khai mạc Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2023 với chủ đề "Giai điệu bốn mùa" đã diễn ra tại Quảng trường Ngọ Môn - Đại nội Huế.

Sự kiện này là một trong những điểm nhấn của chuỗi sự kiện trong Lễ hội mùa Đông thuộc khuôn khổ chương trình Festival Huế 2023.

Lễ khai mạc là chương trình âm nhạc tổng hợp đặc sắc và sôi động với ba chương gồm: Huế chào đón, Sắc màu đương đại và Hòa nhập bốn phương.

Festival Huế 2023 với chuỗi hoạt động lễ hội đặc sắc dài trong năm Festival Huế 2023 gắn với định hướng Festival 4 mùa nhằm tổ chức chuỗi các hoạt động lễ hội trải dài trong năm, quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa Huế và văn hóa Việt Nam...

Công chúng và du khách thật sự được thưởng thức bữa tiệc âm nhạc đương đại và những vũ điệu sôi động cùng với nghệ thuật trình diễn ánh sáng và 3D Mapping hấp dẫn.

Các nghệ sỹ trong nước và quốc tế đã mang đến những màn trình diễn đặc sắc, mãn nhãn; khán giả hòa mình vào từng nhịp điệu lôi cuốn.

Diễn ra từ ngày 8-12/12, Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2023 hội tụ nhiều đoàn nghệ thuật, nghệ sỹ trong nước và quốc tế như Hoa Kỳ, Pháp, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Bỉ), Cộng đồng Đô thị Grand Poitiers (Pháp), Hàn Quốc.

Tiết mục âm nhạc đặc sắc tại đêm khai mạc Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2023. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Công chúng sẽ được thưởng thức âm nhạc, giọng hát cùng vũ điệu sôi động của các nghệ sỹ nổi tiếng như nghệ sỹ Rori đến từ Wallonie-Bruxelles (Bỉ); Andrienne Mack-Davis và DJ 32 French đến từ Hoa Kỳ; Sébastien Tellier đến từ Pháp; Malik Djoudi đến từ Cộng đồng đô thị Grand Poitiers (Pháp); nhóm K.Pop đến từ Hàn Quốc...

Các ca sỹ, nhóm nhạc trong nước như ca sỹ Trọng Hiếu, nhóm nhạc Limebócx, nhóm nhảy Lyricist, nhóm Nine Family Huế, ban nhạc rock The Redlight band...

Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2023 sẽ gắn kết với Huế by Light - The Live Show, một buổi trình diễn âm thanh và ánh sáng đặc sắc, biểu tượng cho sự giao lưu văn hóa giữa hai nước Pháp-Việt, khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp-Việt Nam do Đại sứ quán Pháp phối hợp với tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức vào tối 12/12.

Với thông điệp "Huế - Bản hòa tấu của thiên nhiên - Phát triển bền vững," sự kiện này sẽ định hướng cho việc hình thành và phát triển một sự kiện âm nhạc đương đại mới tại Thừa Thiên-Huế vào mùa Đông nhằm góp phần phát triển du lịch của địa phương, đồng thời tạo điều kiện cho các nghệ sĩ trong nước giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn với các nghệ sỹ quốc tế./.