Giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua không có nhiều biến động và hầu hết đi ngang.

Giá gạo xuất khẩu cũng không có biến động đáng kể. Thị trường chờ đón những tín hiệu mới từ các nhà nhập khẩu lớn.

Tại An Giang, theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, giá lúa có sự biến động nhẹ ở một số loại, song chủ yếu duy trì đi ngang. Điển hình như: Đài thơm 8 từ 7.700-8.000 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; OM 18 từ 7.600-7.800 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg; Nàng Hoa 9 có giá từ 7.600-7.700 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg.

Nhiều loại vẫn giữ ổn định như IR 50404 từ 7.300-7.500 đồng/kg; OM 5451 từ 7.500-7.600 đồng/kg; lúa Nhật từ 7.800-8.000 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo trên thị trường bán lẻ tại An Giang, gạo thường có giá từ 15.500 -16.500 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài từ 19.000-20.000 đồng/kg; gạo Jasmine từ 17.500-19.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 17.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 19.500 đồng/kg.

Nông dân tỉnh Trà Vinh đang vào vụ thu hoạch lúa Đông Xuân 2023-2024. Điều đáng phấn khởi các ruộng lúa xuống giống theo kế hoạch sản xuất của ngành nông nghiệp tỉnh đều “né” được hạn, mặn, năng suất bình quân đạt cao hơn cùng kỳ năm trước.

Một hợp tác xã ở huyện Châu Thành, Trà Vinh cho biết năng suất lúa của thành viên hợp tác xã đạt từ 8-9 tấn/ha, cao hơn 1-2 tấn/ha so với vụ Đông Xuân trước và cao từ 2-3 tấn/ha so với vụ Hè Thu, Thu Đông.

Tuy giá lúa thị trường hiện tại chỉ còn 7.600 đồng/kg đối với các giống hợp tác xã sản xuất là OM 18, OM 5451 nhưng hợp tác xã vẫn cam kết thu mua cho thành viên 9.200 đồng/kg theo giá đầu vụ nên thành viên hợp tác xã đảm bảo đạt lợi nhuận từ 40-60 triệu đồng/ha.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An, diện tích lúa của tỉnh vụ Đông Xuân 2023-2024 ước đạt 235.718 ha, tăng 10.548 ha so với cùng kỳ; sản lượng đạt trên 1,56 triệu tấn, tăng hơn 38.800 tấn so cùng kỳ.

Để các vụ tiếp theo đạt hiệu quả cao trong sản xuất, ngành nông nghiệp Long An thông báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để nông dân chủ động sản xuất và phòng trừ sâu bệnh, phấn đấu sản lượng lúa vụ Hè Thu, Thu Đông năm 2024 đạt trên 1,4 triệu tấn, để sản lượng lúa cả năm đạt trên 2,95 triệu tấn.

Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam hiện ở mức 577 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 558 USD/tấn; gạo 100% tấm duy trì ổn định ở mức 478 USD/tấn.

Số liệu thống kê từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, quý 1/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 2,07 triệu tấn, với giá bình quân 661 USD/tấn, mang về giá trị 1,37 tỷ USD.

Còn trên thị trường nông sản Mỹ phiên 5/4, giá ngô tăng 0,1% lên 4,355 USD/bushel, trong khi giá đậu tương giảm 0,4% xuống 11,75 USD/bushel và giá lúa mỳ tăng 0,4%, lên 5,5825 USD/bushel (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2kg; 1 bushel ngô = 25,4kg).

Giá đậu tương đang áp sát mức đáy của một tháng qua, khi lượng đậu tương xuất khẩu ròng của Mỹ trong tuần trước chỉ đạt 194.220 tấn, thấp hơn dự đoán của thị trường, theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Giới giao dịch đang theo dõi tình hình thời tiết ở vùng Trung Tây của Mỹ trước khi vụ gieo trồng ngô dự kiến sẽ tăng tốc trong những tuần tới.

Giá lúa mỳ đang gặp áp lực sau khi công ty thương mại ngũ cốc Aston của Nga bác bỏ thông tin rằng giới chức nước này hạn chế xuất khẩu lúa mỳ, từ đó xoa dịu những lo ngại gần đây về khả năng nguồn cung từ quốc gia xuất khẩu lúa mỳ hàng đầu thế giới giảm xuống.

Về thị trường càphê thế giới, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá càphê Robusta giao tháng 5/2024 trên sàn ICE Europe (London) giảm 22 USD, xuống 3.744 USD/tấn, còn giá cà phê Arabica giao cùng kỳ tăng 5,75 xu Mỹ/pound lên mức cao mới của hơn 5 tháng qua, đạt 2,125 USD/pound (1 pound = 0,454 kg).

Thời gian qua, khối lượng giao dịch trên thị trường New York rất lớn. Trong khi đó, thị trường London đã thể hiện đầy đủ các tín hiệu kỹ thuật về khả năng sẽ hạ nhiệt sau thời gian dài tăng nóng.

Dự báo kỹ thuật cho rằng nhiều khả năng giá càphê Robusta sẽ trở về giằng co ở mức 3.550 USD/tấn. Sự giảm giá này, nếu xảy ra, hoàn toàn mang tính kỹ thuật chứ không thể hiện sự sụt giảm giá trị loại hàng này, vì những vấn đề thời tiết cùng mùa vụ bất lợi cho càphê Robusta ở những nước sản xuất chính vẫn chưa thể sớm được giải quyết.

Giá hai loại càphê trên được dự đoán sẽ còn tiếp tục diễn biến ngược chiều trong thời gian tới, khi giá càphê Arabica tăng còn giá càphê Robusta đang có xu hướng giảm.

Ở trong nước, giá càphê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 102.000-102.700 đồng/kg./.