Giá lúa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua diễn biến đi xuống

Giá lúa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua có diễn biến đi xuống. Sự giảm giá này bởi nguồn cung của vụ Đông Xuân đang dần đi lên.

Tại An Giang, theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, giá các loại lúa hầu hết giảm, điển hình như Đài thơm 8 từ 9.600-9.800 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg; OM 18 cũng giảm 400 đồng/kg xuống còn từ 9.500-9.600 đồng/kg; Nàng Hoa 9 giá từ 9.6.000-9.800 đồng/kg, cũng giảm 400 đồng/kg; OM 5451 từ 9.200-9.400 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg; IR 50404 từ 9.000-9.200 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg; riêng lúa Nhật ổn định từ 7.800-8.000 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo trên thị trường bán lẻ tại An Giang, gạo thường có giá từ 15.000- 16.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài từ 19.000-20.000 đồng/kg; gạo Jasmine từ 17.500-19.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 17.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 19.500 đồng/kg…

Đến nay, các tỉnh Nam Bộ đã xuống giống Đông Xuân 2023-2024 được khoảng 1,5 triệu ha. Cùng với đó, các địa phương gieo cấy sớm đã thu hoạch được khoảng 200.000ha.Tuần qua, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 630 USD/tấn, giảm so với mức 653 USD/tấn một tuần trước.

Các nhà giao dịch cho biết nguồn cung trong nước đang ngày một đầy lên và vụ thu hoạch đã bắt đầu ở Đồng bằng sông Cửu Long, dự kiến sẽ đạt đỉnh vào tháng 3/2024.

Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hoạt động giao dịch chậm lại do người mua đang chờ giá giảm thêm khi có nguồn cung từ vụ thu hoạch Đông Xuân.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết cả nước có 161 thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo.

Theo danh sách này nếu so với thời điểm giữa năm 2023, số thương nhân đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo đã giảm đi đáng kể.Ở một chiều hướng khác, giá gạo đồ xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao kỷ lục trong tuần này do nguồn cung hạn chế và nhu cầu ổn định từ các khách hàng châu Á và châu Phi.Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức cao kỷ lục từ 533-542 USD/tấn trong tuần qua, so với mức từ 525-535 USD/tấn của tuần trước.

Phó Chủ tịch của Olam Agri tại Ấn Độ, ông Nitin Gupta cho rằng nguồn cung trên thị trường bị hạn chế do hoạt động thu mua lúa của chính phủ.

Thêm vào đó, hoạt động xay xát gạo vụ mới hiện đang được tiến hành - nhân tố gây sức ép với nguồn cung.

Sản lượng gạo của Ấn Độ dự kiến sẽ giảm trong năm tài chính này, lần giảm đầu tiên sau 8 năm, làm tăng khả năng New Delhi sẽ gia hạn hạn chế xuất khẩu gạo để kiểm soát giá lương thực trước cuộc bầu cử.

Cũng như gạo Việt Nam, gạo 5% tấm của Thái Lan được báo giá ở mức 663-665 USD/tấn, giảm nhẹ so với mức 665 USD trong tuần trước. Một thương nhân ở Bangkok cho biết giá gạo giảm do đồng baht suy yếu.

Trong khi đó, giá gạo ở Bangladesh vẫn tăng sau mức tăng mạnh vào tuần trước, dù sản lượng dồi dào và dự trữ cao kỷ lục.

Tình trạng này khiến Thủ tướng Sheikh Hasina phải ra lệnh hành động ngay lập tức để đối phó với hành vi tích trữ gạo.Về thị trường nông sản Mỹ, giá các mặt hàng nông sản đều giảm trên sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) trong phiên ngày 26/1, dẫn đầu là lúa mỳ.

Khép phiên này, giá ngô giao tháng 3/2024 giảm 5,5 xu, tương đương 1,22%, xuống 4,4625 USD/bushel. Giá lúa mỳ giao cùng kỳ hạn giảm 12 xu, tương đương 1,96%, xuống 6,0025 USD/bushel. Giá đậu tương tháng 3/2024 giảm 13,75 xu, tương đương 1,12%, xuống 12,0925 USD/bushel. (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Tháng Hai là thời điểm rất quan trọng đối với năng suất vụ ngô và đậu tương của Argentina. Trong khi đó, nắng nóng được dự báo sẽ xuất hiện ở Argentina vào cuối tuần và kéo dài suốt tuần tới.

Công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Vương Thành Công (Đắk Lắk) thu hoạch càphê. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Về thị trường càphê thế giới, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá càphê Robusta trên sàn ICE Europe- London kéo dài chuỗi tăng.

Giá càphê Robusta giao tháng 3/2024 tăng thêm 18 USD lên 3.269 USD/tấn và giá càphê Robusta giao tháng 5/2024 tăng 27 USD lên 3.112 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Tương tự, giá càphê Arabica trên sàn ICE US – New York giao tháng 3/2024 tăng 6,90 xu lên 193,85 xu/lb và giá càphê Arabica giao tháng 5/2023 tăng 5,75 xu, lên 189,45 xu/lb.

Giá càphê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng 800-1.000 đồng, lên dao động trong khung 75.900-76.500 đồng/kg.

Chỉ số đồng USD giảm nhẹ sau khi các dữ liệu mới của kinh tế Mỹ được công bố cho thấy kinh tế nước này đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý 4/2023, làm tăng đồn đoán về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ thay đổi hướng đi của lãi suất trong quý 1/2024.

Thêm nhiều nông sản Việt Nam có cơ hội xuất khẩu vào Trung Quốc Ngay đầu năm nay, Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn cử đoàn sang làm việc với các cơ quan chức năng Trung Quốc để tăng cường hợp tác, tháo gỡ các rào cản, thúc đẩy thương mại nông sản giữa hai nước.

Hoạt động vận chuyển càphê từ các quốc gia sản xuất sang các vùng tiêu thụ đã trở nên khó khăn hơn trên hai tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới. Tuyến Nam Thái Bình Dương và châu Đại Dương bị hạn chế do mực nước thấp ở kênh Panama.

Trong khi đó, với tuyến Á-Âu, tình hình bất ổn ở khu vực Biển Đỏ, nơi có kênh đào Suez, buộc các hãng vận tải phải thay đổi lịch trình, làm chi phí vận chuyển bị đội lên.Những diễn biến này đã tác động mạnh tới các thị trường càphê, trong bối cảnh tồn kho trên các thị trường tiêu thụ lớn vốn đã thấp hơn mức trung bình./.