Sản lượng ôtô nhập khẩu quay đầu giảm mạnh trong tháng 3/2024

Tổng cộng lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc trong 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 44.772 chiếc với giá trị 919 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2023, con số này đã giảm 17,6% về lượng và 24,2% về giá trị.

Mẫu xe nhập khẩu từ Indonesia Mitsubishi XForce 2024 mới cập bến thị trường Việt. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng Tư đã có tổng cộng 38.200 chiếc ôtô mới bao gồm cả xe sản xuất trong nước (CKD) và xe nhập khẩu (CBU) được bổ sung cho thị trường Việt Nam. Con số này giảm 6% so với tháng Ba và nhưng vẫn tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, lượng xe ôtô nhập khẩu nguyên chiếc trong tháng Tư ước đạt 12.500 chiếc với giá trị 244 triệu USD.

So với con số 15.860 chiếc và giá trị kim ngạch 330 triệu USD của tháng Ba, ôtô nhập khẩu trong tháng Tư đã giảm 21,2% về lượng và 26,1% về giá trị.

So sánh với cùng kỳ năm 2023, lượng ôtô nhập khẩu trong tháng Tư dù vẫn tăng nhẹ 1,6% về lượng nhưng vẫn giảm tới 15,1% về giá trị. Tính trung bình, giá trị đơn chiếc đạt khoảng 19.500 USD/chiếc, quy đổi khoảng 495 triệu đồng cho một chiếc ôtô.

Giới chuyên môn trong ngành cho rằng sức tiêu thụ ôtô trong quý đầu năm 2024 vẫn còn ảm đạm khiến giới kinh doanh xe nhập khẩu có tâm lý dè dặt, hạn chế nhập ồ ạt. Hiện, nhiều hãng xe chủ động dời lịch ra mắt các sản phẩm mới sang cuối quý II/2024.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, sản lượng ôtô sản xuất lắp ráp trong nước ước đạt 25.700 chiếc, tăng nhẹ 3,6% so với tháng Ba và tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2023. Cộng dồn trong 4 tháng đầu năm 2024, sản lượng ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước ước đạt 88.300 chiếc, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái./.