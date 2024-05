Thương hiệu xe điện bán chạy top 3 Trung Quốc gia nhập thị trường Việt Nam

Hình ảnh mẫu xe Aion Y Plus. (Ảnh nguồn: CNEVPost)

Thông tin mới nhất từ TC Service Việt Nam, công ty con của tập đoàn Tan Chong (Malaysia) cho biết mới đây đơn vị đã được GAC Motor (Trung Quốc) chỉ định là nhà phân phối các dòng xe máy xăng và phụ tùng của thương hiệu GAC.

Tan Chong là một trong những tập đoàn ôtô lớn nhất tại Malaysia, hiện sở hữu mạng lưới kinh doanh tại 16 quốc gia. Tập đoàn này cũng sở hữu một nhà máy lắp ráp sẵn có tại thành phố Đà Nẵng. Tan Chong trước đây phân phối Nissan rồi MG, hiện tại không nắm quyền phân phối thương hiệu nào ngoài GAC Motor.

Trong khi đó, GAC Motor là một trong những cái tên nổi bật của ngành công nghiệp xe điện Trung Quốc. Theo số liệu từ Car News China, thương hiệu này đã bán thành công 477.545 chiếc ôtô điện trong năm 2023, chiếm 6% thị phần cả nước. Đây cũng là hãng xe điện bán chạy thứ 3 Trung Quốc trong năm ngoái.

Ở mảng sản phẩm xe du lịch, kể từ năm 2010, GAC đã liên tiếp tung ra thị trường hàng loạt mẫu xe sedan, SUV, MPV, PHEV và xe năng lượng mới (NEV). Tập đoàn ôtô Trung Quốc hiện cũng đang quản lý nhiều thương hiệu liên doanh như GAC-Honda, GAC-FCA Jeep và GAC-Toyota.

Ngay sau khi ra mắt, GAC Motor cũng sẽ chính thức hiện diện tại kỳ triển lãm ôtô lớn nhất trong năm là Vietnam Motor Show 2024 trong tháng 10 tới.

Như vậy, nhiều khả năng trong năm nay, những mẫu xe hybrid, thuần điện nổi bật của GAC Aion hay Haobo sẽ xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Những mẫu xe có tiềm năng mở bán sớm nhất tại Việt Nam thuộc thương hiệu GAC có thể kể đến như Aion Y Plus hay Aion ES (Aion S Plus). Trong đó, Aion Y Plus được định vị ở phân khúc SUV cỡ C, cùng phân khúc VinFast VF 6, VF 7 hay Omoda E5./.