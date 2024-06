Giải pháp nào để giảm tác động của giá cước vận tải biển tăng vọt?

Bốc xếp hàng hóa container tại một cảng biển Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giá cước vận tải biển trong những tháng gần đây đã tăng vọt trở lại, gây ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa.

Do đó, Cục Hàng hải Việt Nam đã gấp rút có các chỉ đạo nhằm giảm thiểu tối đa tác động của giá cước nhất là trong giai đoạn thị trường có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay.

Giá cước có thể chạm ngưỡng thời điểm dịch COVID-19

Theo thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam, thời gian qua, giá dịch vụ vận tải container trên thế giới tăng 12%, trong đó giá dịch vụ từ châu Á đến châu Âu tăng từ 11-14% và từ châu Mỹ về châu Á không đổi. Riêng với các tuyến nội Á ổn định hơn, tăng nhẹ khoảng 5-10%.

Báo cáo cập nhật từ các công ty môi giới tàu biển, các chuyên trang nghiên cứu hàng hải thế giới cho thấy, giá cước vận tải container tuyến hành hải quốc tế đã tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng hơn 110% so với thời điểm trước đại dịch COVID-19. Nhiều doanh nghiệp cảng dự báo thời gian tới, cùng với nguy cơ thiếu container rỗng, giá cước vận tải biển có thể tăng chạm ngưỡng thời điểm dịch COVID-19.

Mức giá container tăng vọt do các nguyên nhân như nguồn cung tàu container bị hạn chế bởi các tàu đang phải định tuyến lại quanh khu vực Biển Đỏ do xung đột chiến sự, do thị trường bước vào mùa cao điểm và tình trạng thiếu container rỗng gia tăng.

Căng thẳng Biển Đỏ: Cước vận tải container tăng vọt, Bộ GTVT chỉ đạo khẩn Lo ngại xung đột khu vực Biển Đỏ, Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra các giải pháp ứng phó bằng cách thu hút các hãng tàu duy trì tuyến, bổ sung chỗ, vỏ container về Việt Nam để đi châu Âu, châu Mỹ.

Ông Phạm Quốc Long, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý, Môi giới và Dịch vụ hàng hải Việt Nam (Visaba) cho biết trước đây các hãng tàu báo giá cước container cho thời gian từ 15-30 ngày, nhưng hiện chỉ báo giá theo tuần. Giá cước có xu hướng tăng nhanh và liên tục, thậm chí có thể thay đổi ngay trong ngày. Giá cước hiện nay gấp đôi trước dịch, nhưng vẫn thấp hơn 5 lần so với thời điểm dịch COVID-19.

Dự báo thời gian tới, cùng với nguy cơ thiếu container rỗng, giá cước vận tải biển có thể tăng chạm ngưỡng thời điểm dịch COVID-19. (Ảnh: VIMC cung cấp)

Với những biến động của giá cước hiện nay, ông Long cho rằng các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhiều nhất chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, lẻ, ký hợp đồng thuê tàu ngắn hạn.

“Còn với các doanh nghiệp lớn có chân hàng ổn định, các hãng tàu thường ký hợp đồng dài hạn từ sáu tháng đến một năm nên sẽ không chịu nhiều tác động của biến đổi giá cước. Vấn đề của Việt Nam là đa số doanh nghiệp nhỏ, ít doanh nghiệp lớn để có những đơn hàng lớn và ổn định,” ông Long nhìn nhận.

Nhằm tránh bị hãng tàu ngoại tăng giá cước vận tải, Chủ tịch Visaba góp ý các chủ hàng Việt Nam cần có sự liên kết, có thể gom hàng lại để thỏa thuận với hãng tàu nước ngoài đồng thời nỗ lực đàm phán với khách hàng, tránh bị động.

Giảm thiểu tối đa tác động của giá cước

Trước những biến động của thị trường vận tải biển, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam làm việc với các doanh nghiệp cảng, hiệp hội, hãng tàu để tìm hiểu vấn đề và tìm giải pháp tháo gỡ các vướng mắc.

Cục Hàng hải Việt Nam có văn bản chỉ đạo các cảng vụ hàng hải, các chi cục hàng hải tăng cường giám sát giá dịch vụ tại cảng biển và phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển.

“Các đơn vị của ngành hàng hải phối hợp chặt chẽ với các hiệp hội, các doanh nghiệp cảng biển, các doanh nghiệp vận tải biển, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các cơ quan chức năng có liên quan trong việc giám sát chặt chẽ tình hình tắc nghẽn tại các bến cảng, tình hình cung cấp vỏ container phục vụ hàng hóa xuất nhập khẩu, báo cáo định kỳ Cục Hàng hải Việt Nam để đưa ra các giải pháp kịp thời,” lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam nhấn mạnh.

Sẽ thanh kiểm tra hãng tàu nước ngoài tự ý phụ thu nhiều loại phí hàng hải Cục Hàng hải Việt Nam vừa đưa ra hàng loạt các giải pháp để siết chặt việc các hãng tàu nước ngoài phụ thu nhiều loại phí dịch vụ hàng hải khiến các chủ hàng “than trời”.

Ngoài ra, Cục hàng hải Việt Nam cũng đã chỉ đạo các cảng vụ hàng hải, các doanh nghiệp cảng biển đẩy mạnh tốc độ giải phóng hàng hóa tại cảng, giảm thủ tục hành chính tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tàu, thuyền hàng hóa thông qua cảng biển.

Cục Hàng hải Việt Nam sẽ tăng cường giám sát giá dịch vụ tại cảng biển và phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Về dài hạn, Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan (hải quan) đẩy nhanh tiến độ giải phóng hàng hóa tồn đọng lâu ngày tại cảng biển, cũng như bổ sung các quy định về phân bổ nguồn kinh phí nạo vét tuyến luồng để tăng cường trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Cục Hàng hải đề nghị các hiệp hội ngành hàng nâng cao vai trò, tập hợp các doanh nghiệp thành viên cùng xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch vận tải, làm cơ sở ký kết hợp đồng dài hạn với hãng tàu, giảm thiểu tối đa tác động của giá cước nhất là trong giai đoạn thị trường có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay./.