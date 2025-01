Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi

Để tạo thuận lợi cho công tác sắp xếp cán bộ, công chức trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, ở Nghệ An đã có hàng trăm đơn tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi. Điều này thể hiện sự tiên phong, gương mẫu hy sinh lợi ích cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chủ trương lớn của Đảng.

Sáng 14/1, ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Nghệ An, cho biết ông đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi gửi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, việc ông xin nghỉ trước tuổi là thực hiện Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ "Về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị" và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Nghệ An về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy khối chính quyền tỉnh.

Thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch hợp nhất thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An. Do đó, ông Nguyễn Mạnh Cường đã chủ động xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy.

Ông Nguyễn Mạnh Cường sinh năm 1964, quê xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Ông có thời gian đóng bảo hiểm 41 năm tính đến ngày 1/1/2025. Ông đã xin nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 15/1/2025 và xin thôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuối năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã có thông báo đến ông Nguyễn Mạnh Cường sẽ nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm từ ngày 1/7/2025. Ông từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn, Phó Giám đốc Sở Du lịch, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An và được bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An từ tháng 1/2017 đến nay.

Ông Nguyễn Mạnh Cường đã có nhiều thành tích, được tặng thưởng nhiều huân chương, bằng khen của các cấp, ngành...

Theo tìm hiểu của phóng viên về cách làm ở một địa phương, các cấp, ngành đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Thời gian đầu, cán bộ, công chức cũng có nhiều tâm tư. Tuy nhiên, sau khi được huyện, ngành tuyên truyền, các cán bộ, đảng viên đã đồng thuận ủng hộ, chấp nhận hy sinh một phần quyền lợi cá nhân để đạt mục tiêu chung của tập thể. Điều này tạo đồng thuận trong việc sắp xếp, bố trí cũng như sự chủ động tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi của cán bộ, công chức.

Cách làm khoa học, bài bản, công tâm, khách quan trong đánh giá, sắp xếp, bố trí cán bộ, cùng với làm tốt công tác tư tưởng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đã tạo thuận lợi cho địa phương, ngành giải quyết công chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính.

Tuy nhiên, hiện nay, một số cán bộ, công chức có quyết định nghỉ và hưởng chế độ từ 1/1/2025 băn khoăn về chế độ áp dụng theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ, theo đó quy định được hưởng trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

Trong khi đó, Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định chế độ hỗ trợ là 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi. Điều này cần được các cấp nghiên cứu để có chế độ công bằng đối với tất cả cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy./.

