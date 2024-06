Giám sát tiêu hủy gần 25 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc

Lực lượng liên ngành tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành tiêu hủy toàn bộ 25 tấn chân gà đông lạnh thu giữ trên địa bàn thành phố Móng Cái vào đầu tháng 6 do chủ hàng mua trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

Các lực lượng chức năng giám sát tiêu hủy gần 25 tấn chân gà đông lạnh. (Ảnh: qltt)

Ngày 20/6, thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Đội Quản lý Thị trường số 4 (Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Công an, Viện Kiểm sát, Hải quan thành phố Móng Cái tiến hành giám sát việc tiêu hủy gần 25 tấn chân gà đông lạnh.

Đây là số chân gà do Đội Quản lý Thị trường số 4 phối hợp với Chi cục Hải Quan cửa khẩu Móng Cái, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm kinh tế và chức vụ Công an thành phố Móng Cái thu giữ vào ngày 3/6 khi kiểm tra hàng hóa trên xe container và đầu kéo biển kiểm soát 15H-024.62 do ông Trần Trung Thế (trú quán tại Quảng Ninh) điều khiển.

Quảng Ninh: Phát hiện gần 25 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc Xét thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, Đội Quản lý Thị trường số 4, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao vụ việc kinh doanh gần 25 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ cho Cơ quan công an.

Tổng lượng hàng phát hiện là 2.220 thùng carton, trong đó chứa 24.420 kg chân gà đông lạnh, chủ hàng là ông Nguyễn Thành Long, trú tại tỉnh Hải Dương mua trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời.

Ngay sau đó, Đội Quản lý Thị trường số 4 hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Cục Quản lý Thị trường tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định xử phạt 90 triệu đồng đối với ông Nguyễn Thành Long và và buộc tiêu hàng hóa theo quy định của pháp luật./.