Quản lý Thị trường Hà Nội xử lý 239 vụ vi phạm an toàn thực phẩm trong 30 ngày

Từ ngày 15/4 đến ngày 15/5, Các Đội Quản lý Thị trường thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 239 vụ vi phạm về An toàn thực phẩm; Xử phạt vi phạm hành chính là 2,51 tỷ đồng.

Lực lượng Quản lý Thị trường kiểm tra an toàn thực phẩm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024,” các Đội Quản lý Thị trường thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã thực hiện kiểm tra, xử lý hàng trăm vụ vi phạm về An toàn thực phẩm.

Theo đó, với nội dung này, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường phối hợp các cơ quan chức năng tại địa bàn, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an Thành phố Hà Nội, công an các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát, xử lý vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; phối hợp tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Kết quả, từ ngày 15/4 đến ngày 15/5, Các Đội Quản lý Thị trường thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã thực hiện kiểm tra, xử lý 239 vụ vi phạm về An toàn thực phẩm; Xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 2,51 tỷ đồng; Xử lý buộc tiêu hủy hàng hóa, tang vật vi phạm trị giá 2,119 tỷ đồng.

Trong đó, số lượng gồm hơn 6,8 tấn thực phẩm đông lạnh (1.950 kg nầm lợn; 120 kg Thịt đùi vịt; 950 kg thịt lườn vịt; 1.900 kg lá lách lợn đông lạnh, 1.000 kg chân bò đông lạnh, 400 kg lạp xưởng, 210kg chân giò, giăm bông..; 146 kg hoa quả; 236 gói xúc xích; 464 kg đường đen, hơn 20.000 sản phẩm bánh kẹo, chai nước ép hoa quả nhập lậu và hơn 1.000 lít rượu thủ công không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Siết chặt kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người dân Các địa phương ở Đông Nam Bộ siết chặt kiểm soát an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và các chợ truyền thống.

Qua sơ kết kết quả công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về An toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố trong 5 tháng vừa qua và "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2024," lực lượng Quản lý Thị trường Hà Nội ghi nhận bên cạnh các cơ sở kho lạnh, trung tâm thương mại, chuỗi hệ thống cửa hàng tiện ích, siêu thị có uy tín, tổ chức bài bản, đúng quy định, vẫn còn tồn tại một số cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh, cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ... chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, quy định của pháp luật trong sản xuất, chế biến thực phẩm, sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, không đảm bảo An toàn thực phẩm.

“Trong thời gian tới lực lượng Quản lý Thị trường Hà Nội sẽ tập trung kiểm soát, xử lý vi phạm về An toàn thực phẩm, đồng thời tăng cường phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an Thành phố, công an các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm việc kiểm tra trong lĩnh vực này,” đại diện Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho hay./.