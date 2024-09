Giao thông chia cắt nghiêm trọng, hơn 9000 học sinh Hà Tĩnh không thể đến trường

Do ảnh hưởng của bão, những ngày qua tại các huyện miền núi Hương Sơn và Hương Khê (Hà Tĩnh) đã xảy ra mưa lũ khiến hơn 9.000 em học sinh nghỉ học.

Tại huyện Hương Sơn, trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, hơn 5.600 học sinh ở 17 trường học (8 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 4 trường trung học sơ cở) phải nghỉ học. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát phụ huynh bảo đảm an toàn cho học sinh.

Theo số liệu từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê, trong sáng 23/9, đa phần các trường học trên địa bàn đã duy trì việc dạy, học bình thường, tuy nhiên do tình hình ngập lụt cục bộ, hơn 3.376 học sinh bậc mầm non và tiểu học phải nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Trước tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, lãnh đạo các ngành giáo dục đã chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng các trường học theo dõi sát tình hình mưa lũ bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đồng thời bảo đảm an toàn tài sản, cơ sở vật chất, công trình trường học, chủ động di dời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu, hồ sơ lên tầng cao hoặc chuyển đến nơi không có nguy cơ ngập lũ để tránh hư hại./.