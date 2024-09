Hà Tĩnh cho hàng nghìn học sinh nghỉ học do mưa lớn gây ngập úng cục bộ

Mưa lớn nước từ thượng nguồn đổ về làm ngập cầu tràn Phá Giang (Hương Sơn). (Ảnh: TTXVN phát)

Do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ, tại Hà Tĩnh đã có mưa vừa mưa to đến rất to.

Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại một số địa phương, hàng nghìn học sinh ở các huyện Hương Sơn, Đức Thọ, Hương Khê... phải nghỉ học.

Tại huyện Hương Sơn, mưa lớn gây ngập một số cầu tràn như Cầu tràn Trưng, Đại Kim ở xã Sơn Kim 1; tràn Khe Sinh, Lâm Lĩnh (xã Sơn Lĩnh); tràn Phố Tây (xã Sơn Tây), Phố Giang (thị trấn Phố Châu); Khe Đồn, Lĩnh Hồng (xã Sơn Hồng).

Ngoài ra, mưa lớn còn gây ngập cục bộ một số tuyến đường liên thôn, trục xã, liên xã như Sơn Bằng, Sơn Phú, Sơn Tiến, An Hòa Thịnh, Kim Hoa, Sơn Lễ.

Theo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Sơn Nguyễn Trường Giang, ngày 23/9, để đảm bảo an toàn, có 17 trường học, với 5.643 học sinh phải nghỉ học. Trong đó có 8 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở.

Tại huyện Đức Thọ, hiện đã ngập lụt một số tuyến đường liên thôn, ngõ xóm như: thôn Tiền Phong, Quang Lộc 1, Vĩnh Hòa (xã Quang Vĩnh); Khanh Ninh, Quyết Tiến, Phúc Lộc (xã Bùi La Nhân); Văn Khang, Đại Châu, Tân An, Thịnh Kim, Thanh Kim (xã Tùng Châu); một số diện tích rau màu của người dân bị ngập.

Hiện chưa có hộ dân nào bị nước tràn vào nhà. Bốn trường học với 1.158 học sinh của huyện Đức Thọ đã nghỉ học, trong đó có 2 trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở.

Tại huyện Hương Khê, một số tuyến đường ngập cục bộ nhưng sáng 23/9, các trường duy trì việc dạy, học bình thường, có 3.376 em phải nghỉ học, chủ yếu là học sinh mầm non và tiểu học.

Ngành giáo dục chỉ đạo các trường theo dõi sát tình hình mưa lũ để có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, tài sản, cơ sở vật chất, công trình trường học./.

