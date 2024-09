Hà Tĩnh: Bão số 4 gây mưa to, nhiều trận lốc xoáy làm thiệt hại nhà dân

Cán bộ địa phương và nhân dân xã Thịnh Lộc khắc phục hậu quả lốc xoáy. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Do ảnh hưởng bão số 4, tại tỉnh Hà Tĩnh có gió cấp 6, cấp 7 và lượng mưa lớn trải rộng trên nhiều địa phương. Nhiều trận lốc xoáy xảy ra đã làm thiệt hại nhà dân, công trình phụ.

Tỉnh Hà Tĩnh đã huy động lực lượng giúp người dân lợp lại nhà cửa, có các phương án chống bão và mưa lũ sau bão.

Dông lốc trong bão đã làm tốc mái 14 nhà dân ở xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh. Trước đó, dông lốc cũng làm 39 ngôi nhà, công trình phụ trợ, mái che và 10 cột đèn đường, hàng trăm cây xanh bị đổ, gãy ở xã Cẩm Dương xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên.

Tại các huyện Lộc Hà, Can Lộc có 4 ngôi nhà bị tốc mái ở xã Thịnh Lộc, Sơn Lộc, nhiều cột điện bị đổ ở xã Quang Lộc.

Ngay sau khi xảy ra dông, lốc, chính quyền huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Can Lộc đã nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương tiến hành lợp lại nhà cho người dân bị tốc mái; huy động lực lượng chức năng, khối đoàn thể phát quang cây đổ gãy, dựng lại cột điện, đèn đường, dọn đường làng, vệ sinh môi trường.

Do ảnh hưởng cơn bão số 4 nên tại Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được tại các Trạm khí tượng thủy văn như Linh Cảm là 135,6mm, thành phố Hà Tĩnh 153mm, Hương Trạch (Hương Khê) 144,7mm, Hương Sơn 126mm, Kỳ Anh 92,6mm.

Hiện tại, mực nước, dung tích các hồ chứa lớn như Kẻ Gỗ, Ngàn Trươi, Sông Rác vẫn trong ngưỡng an toàn.

Trước diễn biến bão số 4 và mưa lớn hoàn lưu sau bão, tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu các huyện, thị, xã thành phố tiến hành rà soát các vùng có nguy cơ sạt lở, vùng trũng tiến hành di dời và bảo vệ tài sản cho nhân dân.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã trực tiếp đến Hà Tĩnh kiểm tra công tác phòng, chống bão tại cảng Cửa Sót huyện Lộc Hà.

Khắc phục, dọn dẹp cây bị đổ, gãy do lốc xoáy. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Ở huyện Lộc Hà có 181 phương tiện đã về âu tránh trú bão và cảng cá, còn 3 phương tiện chưa về. Trong đó, 1 phương tiện với 3 lao động đang hoạt động gần bờ tỉnh Quảng Ninh; 1 phương tiện với 5 người đang hoạt động gần bờ đảo Bạch Long Vĩ, Quảng Ninh và 1 phương tiện có 4 lao động đã vào khu neo đậu Cửa Tùng (Quảng Trị).

Hiện tại, các địa phương ở Hà Tĩnh đã huy động lực lượng cùng nhân dân thu hoạch hết toàn bộ diện tích 44,878 ha lúa Hè Thu, 34 tấn bưởi Phúc Trạch, ước đạt 86% sản lượng, có hơn 7.42ha cam đã được người dân chằng chống bảo đảm an toàn.

Chính quyền các huyện ven biển Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và thị xã Kỳ Anh đang nuôi trên 4.000 ha nhuyễn thể, 238 hộ nuôi lồng bè có phương án bảo vệ tính mạng, tài sản cho bà con nuôi trồng thủy, hải sản./.

Bão số 4 hiện đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới Dự báo đến 22h ngày 19/9, áp thấp nhiệt đới trên khu vực đất liền Trung Lào. Gió cấp 6, giật cấp 8; đến 10h ngày 20/9, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu và tan dần.