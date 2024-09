Bão số 4: Quảng Trị di dời người dân bản Cựp ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở, lũ ống

Để đảm bảo cho người dân, Đồn Hướng Lập cùng chính quyền địa phương, người dân vận động 5 hộ với 21 nhân khẩu di dời khỏi vị trí có nguy cơ sạt lở, lũ ống tới nơi an toàn.

Đồn Biên phòng Hướng Lập (Biên phòng Quảng Trị) vận động người dân di dời đến nơi an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Trưa 19/9, Đồn Biên phòng Hướng Lập (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) thông tin, mưa lớn đã khiến khu tái định cư bản Cựp, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa có sạt lở nhẹ.

Để đảm bảo cho người dân, Đồn cùng chính quyền địa phương, người dân vận động 5 hộ với 21 nhân khẩu di dời khỏi vị trí có nguy cơ sạt lở, lũ ống tới nơi an toàn.

Trong sáng 19/9, đơn vị đã di dời trước 1 hộ dân với 4 nhân khẩu sống gần vị trí sạt lở. Trong buổi chiều cùng ngày, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai lực lượng phối hợp với Công an, Quân sự xã Hướng Lập và Hướng Việt vận động di dời các hộ còn lại trong vị trí nguy cơ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người.

Mưa lớn cũng gây sạt lở nhẹ tại Km 169+100 (tuyến đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây hiện vẫn lưu thông bình thường). Nước ở các đập tràn dâng cao khiến người dân một số bản làng bị cô lập như khu tái định cư bản Cuôi mới, bản Tri. Hiện đơn vị đã cắt cử lực lượng trực chiến tại các vị trí then chốt, cầu tràn... Trung tá Hồ Lê Luận, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hướng Lập chia sẻ.

Bão số 4 gây mưa lớn trong sáng 19/9 cũng khiến vườn nhà bà Đoàn Thị Thức (Khu phố 8, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ) xuất hiện 1 hố sụt lún bất thường. Điểm sụt lún cách nhà bà Thức đang ở khoảng 5m, bề mặt hố sụt lún hình tròn, rộng hơn 1m, sâu gần 5m, hàm ếch gần 2m. Dưới hố có nhiều nước.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lộ và chính quyền địa phương đã đến kiểm tra, chỉ đạo lực lượng chức năng cắm biển, hàng rào cảnh báo nguy hiểm, không để người dân đến khu vực này.

Mưa lớn cũng khiến cầu tràn A Ngo-A Bung, ngầm tràn Tà Rụt-A Ngo, ngầm tràn Ly Tôn, ngầm tràn thôn Làng Cát (huyện Đakrông) ngập khoảng 0,3-0,5m; tràn thôn Cooc (xã Hướng Linh), thôn Loa, thôn Trùm (xã Ba Tầng), tràn Bản Bù (xã Tân Lập), tràn xã Lìa đi xã Xy, tràn Húc Thượng (xã Húc) ngập 0,5-1,0m, gây chia cắt giao thông...

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, vào lúc 10 giờ ngày 19/9, tại Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; Cửa Việt có gió giật cấp 8.

Cảnh báo từ ngày 19/9 đến chiều tối 20/9, ở tỉnh sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 400mm. Mưa lớn có khả năng gây ngập lụt cho các khu vực đô thị, nơi tập trung đông dân cư do nước không kịp thoát, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.../.

