Bão số 4: Giao thông một số nơi trong tỉnh Quảng Trị bị chia cắt

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 gây ngập ngầm tràn ở xã Ba Tầng, huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị). (Ảnh: TTXVN phát)

Trưa 19/9, theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, trong những giờ qua, trên địa bàn có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 80-140mm, một số nơi ở huyện miền núi Đakrông cao hơn như: La Tó 223mm, Tà Long 195,8mm, Ba Nang 152,8mm.

Mưa lớn làm giao thông ở một số nơi thuộc hai huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa bị chia cắt do các ngầm tràn bị ngập.

Tại huyện Đakrông, các ngầm tràn bị ngập từ 0,3-0,5m gây chia cắt giao thông gồm: A Ngo-A Bung, Tà Rụt-A Ngo, Ly Tôn, Làng Cát.

Tại huyện Hướng Hóa, một số ngầm tràn bị ngập 0,5-1m gây chia cắt giao thông gồm: Thôn Cooc, xã Hướng Linh; thôn Loa và thôn Trùm, xã Ba Tầng; bản Bù, xã Tân Lập; tràn xã Lìa đi xã Xy; Húc Thượng, xã Húc.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cảnh báo từ nay đến hết ngày 20/9, trên địa bàn có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100-220mm, có nơi trên 300mm. Do đó, trên các sông xuất hiện đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông lên mức báo động 1 đến báo động 2.

Các địa phương trong tỉnh Quảng Trị khẩn trương hoàn thành công tác phòng, chống bão số 4, trước khi bão đổ bộ dự kiến vào chiều 19/9.

Tại huyện đảo Cồn Cỏ, sáng 19/9 có gió cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh và có mưa to.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện đảo Cồn Cỏ huy động 90 lượt cán bộ, chiến sỹ giúp các hộ dân gia cố nhà cửa, chặt tỉa cành cây xanh để bảo đảm an toàn.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị Võ Viết Cường cho biết chính quyền huy động lực lượng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, công trình, neo đậu tàu thuyền; đồng thời đưa toàn bộ khách du lịch ở đảo Cồn Cỏ vào bờ để đảm bảo an toàn.

Tại Khu neo đậu tránh trú bão Nam Cửa Việt, huyện Triệu Phong, ngư dân đã đưa hàng trăm tàu thuyền vào neo đậu. Đồn Biên phòng Triệu Vân (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) huy động lực lượng giúp ngư dân đưa những thuyền nhỏ lên bờ, chằng buộc và sắp xếp các tàu lớn đảm bảo an toàn; đồng thời hỗ trợ hộ dân gia cố mái nhà, hàng quán trước khi bão đổ bộ.

Trung tá Nguyễn Xuân Thế, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Triệu Vân, cho biết đơn vị phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền và hướng dẫn ngư dân đưa tàu vào nơi neo đậu an toàn; đồng thời chằng chống nhà cửa cho hàng chục hộ dân.

Tỉnh cấm biển từ 18 giờ ngày 18/9. Tất cả 2.270 tàu thuyền với 5.971 thuyền viên của tỉnh đều đã vào nơi neo đậu tránh trú an toàn.

Tỉnh yêu cầu các địa phương có biện pháp bảo vệ sản xuất, đảm bảo an toàn đối với thủy sản nhằm hạn chế thiệt hại do bão số 4 gây ra.

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh còn 375ha lúa, 190ha ngô, 10.700ha sắn chưa thu hoạch, trên 3.000 ha ao hồ đang nuôi trồng thủy sản.

Các địa phương, đơn vị kiểm tra hồ, đập; xây dựng phương án ứng phó tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đối với hồ, đập. Tỉnh lên phương án sơ tán, di dời hàng nghìn hộ dân tránh bão, ngập lụt và sạt lở đất.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu thủ trưởng đơn vị, trường học tùy diễn biến thời tiết chủ động cho học sinh nghỉ học, hoãn cuộc họp, hội nghị, tập huấn chưa thực sự cấp bách./.

