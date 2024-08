Giới trẻ chi hàng chục triệu đồng để sở hữu đồ chơi nghệ thuật Labubu

Labubu - đồ chơi hình quái vật ngộ nghĩnh gây sốt giới trẻ có giá hàng triệu đồng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Labubu là nhân vật "quái vật thỏ" trong bộ sưu tập "The Monsters" do nghệ sĩ Kasing Lung người Hong Kong (Trung Quốc) sáng tạo ra vào năm 2015. Lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Bắc Âu, Labubu có đôi tai dài, hàm răng nhọn, mắt to tròn và nụ cười nghịch ngợm.

Tuy nhiên, chỉ đến khi nghệ sỹ Lisa (thuộc nhóm nhạc BlackPink – Hàn Quốc) liên tục khoe món đồ chơi này trên trang cá nhân từ hồi tháng 4/2024, Labubu bỗng trở thành cơn sốt, không ít bạn trẻ đã chi tới hàng chục triệu đồng để sưu tầm các phiên bản.

Tình chờ biết đến đến đồ chơi Labubu từ chuyến đi Thái Lan cuối tháng Sáu, chị Nguyệt Phương (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đem lòng yêu thích và đã chi một số tiền lớn để sỡ hữu các phiên bản của món đồ chơi này.

“Đầu tiên tôi chỉ mua những con cỡ nhỏ khoảng 600.000-800.000 đồng để chơi cho vui thôi. Tuy nhiên càng chơi lại càng thấy thích thú nên bộ sưu tập của tôi ngày càng nhiều hơn, có những con phiên bản hiếm có giá lên tới vài triệu đồng,” chị Phương cho hay.

Sau khi xem được nhiều người chia sẻ về món đồ “quái vật thỏ” trên mạng xã hội, Tuyết Nhung (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng thấy thích thú và tìm hiểu và mua loại đồ chơi này. Nhung mua 2 con Labubu từ người chuyên order với giá 1 triệu đồng/sản phẩm để treo túi xách.

“Việc sưu tầm và ngắm nhìn Labubu giúp mình thấy và vui vẻ hơn sau mỗi giờ làm việc căng thẳng. Ngoài ra trên các mạng xã hội cũng có những hội chuyên chơi Labubu, mình cũng hay chia sẻ niềm vui với mọi người,” Nhung nói.

Đồ chơi Labubu được các bạn trẻ sử dụng như một vật trang trí với các túi xách, sưu tập... (Ảnh: NVCC)

Đồ chơi Labubu còn được kinh doanh theo dạng "blind box" tức "hộp bí mật" - là loại sản phẩm được đóng gói kín, tạo sự bất ngờ cho người mua khi mở ra. Yếu tố này cũng khiến người chơi phấn khích, đặt mục tiêu hoàn thành bộ sưu tập hoặc tìm kiếm thiết kế hiếm.

Đặc biệt, sự lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, Instagram... cũng khiến Labubu trở thành "cơn sốt" trong giới trẻ. Thậm chí nhiều người nổi tiếng, KOL, ca sỹ tại Việt Nam còn đăng tải nhiều hình ảnh, video sở hữu đồ chơi này khiến không ít người càng tò mò và hứng thú tìm mua hơn.

Thị trường bánh Trung Thu: Nhiều sản phẩm nắm bắt xu hướng của giới trẻ Các cơ sở sản xuất bánh Trung Thu truyền thống đến những thương hiệu nổi tiếng đã tung ra thị trường nhiều sản phẩm với sự đa dạng về mẫu mã, đặc sắc về hương vị, bắt kịp xu hướng thị trường hiện đại.

Theo khảo sát, hiện sản phẩm liên quan Labubu khá đa dạng bao gồm mô hình, thú bông, móc khóa, ốp điện thoại... Mức giá chính hãng dao động từ 300 nghìn đồng đến hơn 10 triệu đồng một sản phẩm.

Tại Việt Nam, hiện Pop Mart - đơn vị sở hữu Labubu có 2 cửa hàng bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và trên sàn thương mại điện tử tuy nhiên nhiều người dùng cho biết họ khó săn được món đồ chơi này vì cháy hàng rất nhanh, chỉ vài giây sau khi mở bán. Do đó, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện nhiều hội nhóm hàng chục đến hàng trăm nghìn thành viên để trao đổi, mua bán Labubu với mức giá lại cao gấp 3-5 lần.

Anh Duy Cường, một người chuyên kinh doanh hàng nhập khẩu cho biết để đón làn sóng Labubu, anh đã phải sang tận Trung Quốc để "đánh" hàng mỗi tháng. "Mỗi tháng trung bình tôi có khoảng 200-300 đơn hàng. Đồ chơi quái vật nhỏ đang có sức hút rất lớn và ngày càng nhiều người biết đến,” anh Cường cho hay.

Theo anh Cường, các mẫu "hot" hiện có thể kể đến Labubu Macaron ver 2, Have a Seat… giá từ 1,5-3 triệu đồng. Riêng các sản phẩm giới hạn như Labubu Dress be Latte, be fancy now 40 cm, catch me "if you like me"… có thể lên tới hàng chục triệu đồng.

Đồ chơi Labubu phiên bản be fancy now kích cỡ 40cm đang được chào bán trên mạng với giá 10,5 triệu đồng/sản phẩm. (Ảnh nguồn: Pop Mart)

Bên cạnh đó, một số người còn nắm bắt sức hút của món đồ chơi này kiếm tiền bằng cách may thêm quần, áo, yếm… cho chúng. Việc này này không chỉ khiến Labubu trở nên độc đáo, mà còn giúp người bán “hốt bạc.”

Là một người chuyên may quần áo thủ công, chị Thu Trang biết đến “trend” Labubu và thử sức làm một số bộ trang phục bằng len cho món đồ chơi này rồi đăng lên trên các nhóm hội chơi Labubu, không ngờ khách nhắn tin tới tấp hỏi mua. Từ đó, chị Trang làm tới hàng chục mẫu quần áo, mũ nón khác nhau, lượng khách mua từ 30-40 sản phẩm mỗi tuần. Mỗi sản phẩm chị bán trung bình giá từ 80.000-120.000 đồng/chiếc, chiếc nào đặt riêng đặc biệt giá 200.000-300.000 đồng, doanh thu tháng khoảng 12-15 triệu đồng.

“Bên cạnh công việc chính là may quần áo, nghề mới mẻ này giúp thu nhập của tôi tăng lên khá nhiều. Ngoài ra, việc vừa may vừa ngắm nhìn những chú quái vật đồ chơi ngộ nghĩnh giúp tôi cảm thấy vui vẻ hơn,” chị Trang chia sẻ./.