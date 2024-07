Grand Ring - Biểu tượng cho một thế giới đoàn kết tại EXPO 2025

Grand Ring không chỉ đóng vai trò là địa điểm chính của EXPO 2025 mà còn cung cấp điểm ngắm cảnh tuyệt đẹp từ trên cao. (Nguồn: Xinhua)

Một công trình kiến trúc khổng lồ bằng gỗ đang được xây dựng trên đảo Yumeshima của thành phố Osaka (Nhật Bản). Với tên gọi Grand Ring (Vòng mái lớn), đây là địa điểm diễn ra Triển lãm thế giới EXPO 2025 (EXPO 2025) tại tỉnh Osaka.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, Grand Ring là cấu trúc vòng tròn khổng lồ bằng gỗ do kiến trúc sư Fujimoto Sou thiết kế theo quan niệm “Thống nhất trong đa dạng.”

Công trình này là biểu tượng của EXPO 2025 với ý nghĩa toàn thế giới đoàn kết thành một thể thống nhất, đồng thời cũng thể hiện rõ nét đặc sắc của văn hóa Nhật Bản với việc sử dụng kỹ thuật xây dựng “nuki koho.”

Đây là phương pháp xây dựng truyền thống đặc trưng của Nhật Bản, trong đó các thân gỗ được ghép với nhau không phải bằng đinh mà bằng cách xuyên qua nhau một cách khéo léo.

Kỹ thuật này được các thợ xây Nhật Bản thực hiện tại nhiều công trình kiến trúc đền chùa từ thời kỳ xa xưa, trong đó đáng chú ý có công trình chùa Koyomizu, một di tích lịch sử nổi tiếng ở cố đô Kyoto của Nhật Bản.

Ước tính 20.000m3 gỗ sẽ được sử dụng để xây dựng công trình trên. Các thanh ngang là gỗ cây tuyết tùng từ tỉnh Fukushima, còn các cột đứng là gỗ cây bách từ đảo Shikoku.

Chi phí cho việc xây dựng Grand Ring vào khoảng 235 tỷ yen (gần 1,5 tỷ USD), tăng thêm 52,7 tỷ yen do tình trạng tăng giá trong ngành xây dựng.

Đại diện truyền thông của EXPO 2025, chị Nakai Megumi khẳng định Grand Ring là điểm nổi bật của EXPO 2025, là nơi quy tụ các gian trưng bày của các quốc gia trên thế giới, tượng trưng cho một thế giới đoàn kết.

Grand Ring không chỉ đóng vai trò là địa điểm chính của EXPO 2025 mà còn cung cấp điểm ngắm cảnh tuyệt đẹp từ trên cao. Tầng 1 được gọi là Grand Walk, là vòng lưu thông chính của EXPO 2025, bảo vệ du khách khỏi mưa và nắng. Tầng thượng của Grand Ring là một lối đi rộng rãi gọi là “Sky Walk.”

Dự kiến, Sky Walk sẽ được phủ đầy các loài hoa và cây xanh theo mùa. Từ Sky Walk, du khách có thể tản bộ, quan sát từ nhiều điểm khác nhau trên sân thượng, tận hưởng không gian hiện đại của EXPO 2025 và sự quyến rũ của khung cảnh được bao quanh với biển và bầu trời xanh của đảo Yumeshima.

Trên sân thượng, khách tham quan có thể đi lên mái và trải nghiệm bề mặt mái được nâng lên giống như bờ đất, cho phép du khách cảm thấy hoàn toàn hòa mình vào môi trường thiên nhiên xung quanh.

Phó Tổng thư ký Hiệp hội Triển lãm Thế giới 2025 Nhật Bản, ông Takashina Jun cho biết theo kế hoạch, EXPO 2025 sẽ diễn ra trong 184 ngày, từ ngày 13/4 đến ngày 13/10/2025 với chủ đề “Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta.” Tổng cộng có 161 quốc gia, khu vực và 9 tổ chức quốc tế đã xác nhận tham gia EXPO 2025.

Như vậy, chỉ còn chưa đầy một năm nữa triển lãm sẽ bắt đầu. Hiện tại, khu vực EXPO 2025 là một công trường với công trình Grand Ring và một số không gian trưng bày độc lập vẫn đang trong quá trình xây dựng.

EXPO 2025 sẽ có 3 khu vực trưng bày, trong đó khu A là do chính các đơn vị tham gia EXPO tự đảm nhận toàn bộ quá trình xây dựng, khu B do đơn vị tổ chức xây dựng, còn các đơn vị tham gia EXPO sẽ hoàn thiện phần nội thất và khu C sẽ do đơn vị tổ chức xây dựng gian trưng bày cũng như hoàn thiện nội thất.

Ngoài các gian hàng độc đáo của tất cả các quốc gia khác nhau, EXPO 2025 sẽ trưng bày nhiều công nghệ tiên tiến như robot giao hàng, hệ thống dịch tự động và các giải pháp di chuyển thế hệ tiếp theo như môtô bay hay các công nghệ y học tái tạo.

Tập đoàn PASONA là một trong những đơn vị tham gia EXPO thuộc nhóm A, tự chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình xây dựng và chuẩn bị khu vực trưng bày của mình. Đại diện Tập đoàn Pasona, ông Masato Ito cho hay tập đoàn đang triển khai xây dựng khu vực trưng bày riêng mang tên Pasona Natureverse trong khuôn khổ EXPO 2025.

Hiện tại, tập đoàn đang xây dựng phần thứ nhất của khu trưng bày là một cấu trúc có hình ammonite (cúc đá). Phần thứ hai của khu trưng bày sẽ có hình vỏ ốc xà cừ.

Với ý tưởng “Cảm ơn cuộc sống,” khu vực trưng bày của Tập đoàn Pasona sẽ có 3 chủ đề chính gồm "cơ thể, tinh thần và sự kết nối", trong đó sẽ giới thiệu những giải pháp y tế và thực phẩm mới nhất. Tổng thể toàn bộ khu vực dự kiến sẽ được hoàn thành vào tháng 2/2025.

Theo kế hoạch, thời điểm hợp long vòng tròn Grand Ring sẽ là vào mùa Thu năm 2024 và hoàn thiện toàn bộ sẽ là vào tháng 2/2025.

EXPO 2025 dự kiến sẽ thu hút 28 triệu du khách với kỳ vọng đem lại cho Nhật Bản tác động kinh tế khoảng 2.900 tỷ yen./.

