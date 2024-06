Hà Giang: Cảnh sát Giao thông cứu 3 người trong một gia đình thoát cơn lũ dữ

Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự, Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, kịp thời ra giữa dòng lũ để cứu 3 người trong một gia đình đưa vào bờ an toàn.

Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường tại Hà Giang. (Ảnh: TTXVN phát)

Đêm 9/6, rạng sáng 10/6, trên địa bàn Hà Giang xảy ra mưa lớn, lũ ống, lũ quét, làm sạt lở đất, ngập úng nhiều nơi, gây thiệt hại về người và tài sản.

Thống kê từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho thấy mưa lũ đã khiến 3 người thiệt mạng, thiệt hại ban đầu ước tính đến chiều 10/6 là trên 24 tỷ đồng.

Lực lượng Công an tỉnh đã huy động cán bộ, chiến sỹ, trang thiết bị, phương tiện phối hợp cùng các lực lượng chức năng và nhân dân tham gia cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó, ngày 10/6, đã phá dỡ nóc nhà và cứu hộ thành công 4 người bị mắc kẹt trong nhà do mưa lớn, bị ngập lụt tại thành phố Hà Giang.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã hỗ trợ, cứu giúp nhiều người thoát khỏi cơn lũ dữ.

Điển hình như vào hồi 16 giờ 50 ngày 10/6, Tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự, Công an huyện Mèo Vạc, khi đang làm nhiệm vụ ứng trực hỗ trợ người dân và du khách vận chuyển hành lý do bị mắc kẹt từ hôm trước, tại Km06 đoạn Suối Cạn, đường xuống sông Nho Quế 1 và đi 3 xã biên giới, phát hiện có 3 công dân của xã Thượng Phùng cố vượt qua dòng nước chảy xiết và bị cuốn trôi, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường (sinh năm 1992) đã kịp thời ra giữa dòng lũ để ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.

Ba người được cứu cùng trong một gia đình, gồm hai vợ chồng anh Sùng Mí Dính (sinh năm 1981), chị Vừ Thị Thò (sinh năm 1980) và con trai là Vừ Mí P. (sinh năm 2005), trú tại thôn Lủng Chư, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc. Gia đình anh Dính vừa đi làm thuê về, đang trên đường vào xã.

Sáng cùng ngày, hàng trăm du khách người nước ngoài bị mắc kẹt ở làng Pả Vi (Mèo Vạc) do mưa lũ cũng đã được lực lượng Cảnh sát Giao thông sử dụng xe công vụ đưa ra khỏi nơi úng ngập về nơi an toàn./.

Chiến sĩ công an liều mình xông vào dòng nước lũ cứu người dân bị cuốn trôi Khi nhìn thấy một người dân bị nước lũ cuốn trôi tại Mèo Vạc, Hà Giang, chiến sĩ công an đã không ngần ngại lao vào dòng nước đang cuồn cuộn chảy để cứu người.